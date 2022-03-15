▲ 預售 169.9 萬元！Toyota Granvia 8 人座豪華版登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
採用 2-3-3 的 8 人座椅配置規劃，讓多人乘坐寬敞、舒適卻不顯擁擠，後二排座椅搭配高質感的鑽石菱格紋飾皮椅，優雅透氣，擁有出色的支撐力，長途乘坐體驗也怡然舒適。
行李空間大幅提升，8 人滿座時，仍可輕鬆置放 8 個 28 吋行李箱，不管機場接送、國內包車旅遊或大家庭出行旅遊，皆能滿足各種載人載物需求。
動力規格延續過往
車型動力採用 2.8 升柴油渦輪增壓引擎，配上 6 速手自排變速箱，最大馬力 176.8ps，引擎轉速 1600~2400rpm 可輸出 45.9kg-m 最大扭力，並擁有同級車最小 5.5M 迴轉半徑。
8人座豪華車型加入後，讓Granvia車型選擇更加完備，具備 6 人、8 人、9 人三種座椅配置。Granvia 8 人豪華車型新車預接單價為 169.9 萬元，即日起至 5 月底，Granvia 全車系推出 100 萬 50 期 0 利率購車優惠專案。購車請洽和泰汽車商用車經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點；亦可至 Toyota 商旅車官網 (www.toyota-granvia.com.tw) 查詢，或致電和泰汽車顧客專線 0800-522567 洽詢。
※ 零利率專案注意事項：
1. 本優惠活動至 5 月底止。
2. 經銷商及指定貸款企業保有審核之權利，且不得與其他貸款優惠專案併用。
3. 零利率購車優惠方案之分期付款與現金付款之建議零售價相同，但實際交易價格、最高貸款總額與期數由買賣雙方各自依交易條件內容商議定之。