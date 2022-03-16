2022世界睡眠日　守夜人Night Keepers推新歌耍廢陪睡

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為了2022的世界眠睡日「雲端入夢」音樂療癒日，守夜人Night Keepers將搶先在03/15（二）於各數位平台推出2022 全新概念創作計畫 [ R．E ] Project回血啟動創作曲《讓我廢 Relax》致敬「世界睡眠日」。近兩年因疫情關係導致世界時而停滯或運轉，造成人們的焦慮感提高，讓以音樂癒化人心的守夜人Night Keepers產生新的反思，希望能用音樂作品讓一切都 [ R．E ] 起來，無論世界因疫情或紛亂變化，都仍保有反轉以及復甦的自我重置力量，以《讓我廢 Relax》作為計畫啟動曲，代表著內心世界的回血；守夜人 Night Keepers 在對引起人們重視睡眠和關注其對健康影響的「世界睡眠日」靈感採集，想拋開一切認真做事的積極形象，只想看漫畫、打電動、滑手機、在人際關係裡放空，獨享人生頹廢度此日。
守夜人Night Keepers特別為「雲端入夢」音樂療癒日推出主題曲，並透露為03/20（日）的演出歌單內容做特別安排，將針對為「世界睡眠日」主題規劃三階段演繹，分別為入眠期、淺眠期、深眠期等不同階段的橋段設計歌單，除了多首原創曲，並首度演唱主題新曲《讓我廢 Relax》，以及近期為電影《該死的阿修羅》創作的主題曲《狗一般純潔的眼》，更會演唱多首曾為多位歌手創作的歌曲，絕對會讓大家一飽耳福。
守夜人Night Keepers笑說很喜歡分享許多耍廢的建議，這次也會分享雲端秘密，即時與網友聊天互動，雖因疫情無法像以往與歌友近距離演出，但透過雲端演唱會也是一種繼續陪伴的方式。守夜人Night Keepers說：「希望大家可以繼續Follow ，繼續看電影，也用演唱會來繼續支持守夜人，讓我們去理解其實所有的轉型所有的事情，都是大家陪我們經歷的人格的轉換，而非忘記我們了。」團長旭章也即將於03/18生日，屆時大家可一起參與療癒的雲端舒眠音樂派對並留言獻上祝福，共度世界睡眠日一起雲端入夢。（編輯：楊穎軒）