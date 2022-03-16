COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2022世界睡眠日　守夜人Night Keepers推新歌耍廢陪睡

▲重唱組合「守夜人Night Keepers」帶領喜愛音樂同好進行一場音樂睡眠儀式共度。（圖／放飛音樂提供）
▲重唱組合「守夜人Night Keepers」帶領喜愛音樂同好進行一場音樂睡眠儀式共度。（圖／放飛音樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-16 01:00:00

2022「世界睡眠日」於節氣春分登場，由守夜人Night Keepers、九太音響、文化部合作舉辦「雲端入夢」音樂療癒日，針對好好舒眠主題於03/20（日）舉辦一系列關於身、心靈與音樂療癒線上演唱會，將虛實整合為實體以及線上的演出，在線陪伴失眠的人及歌迷全面療癒身心靈，在世界睡眠日一起雲端入夢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲守夜人Night Keepers推出新歌《讓我廢 Relax》致敬「世界睡眠日」。（圖／放飛音樂提供）
▲守夜人Night Keepers推出新歌《讓我廢 Relax》致敬「世界睡眠日」。（圖／放飛音樂提供）
「雲端入夢」音樂療癒日特別規劃了三種舒眠特效法，晚上18:00先邀請到「療癒瑜伽師-Fakie」，透過肢體舒展與身體對話的解壓療癒瑜珈；19:00由「暢銷心靈作家-艾莉」透過心靈對話語言的力量療癒自我，20:00則由連續二度入圍金曲獎最佳組合，淨化系的跨領域重唱組合「守夜人Night Keepers」帶領喜愛音樂同好進行一場音樂睡眠儀式共度。

為了2022的世界眠睡日「雲端入夢」音樂療癒日，守夜人Night Keepers將搶先在03/15（二）於各數位平台推出2022 全新概念創作計畫  [ R．E ] Project回血啟動創作曲《讓我廢 Relax》致敬「世界睡眠日」。近兩年因疫情關係導致世界時而停滯或運轉，造成人們的焦慮感提高，讓以音樂癒化人心的守夜人Night Keepers產生新的反思，希望能用音樂作品讓一切都 [ R．E ] 起來，無論世界因疫情或紛亂變化，都仍保有反轉以及復甦的自我重置力量，以《讓我廢 Relax》作為計畫啟動曲，代表著內心世界的回血；守夜人 Night Keepers 在對引起人們重視睡眠和關注其對健康影響的「世界睡眠日」靈感採集，想拋開一切認真做事的積極形象，只想看漫畫、打電動、滑手機、在人際關係裡放空，獨享人生頹廢度此日。

守夜人Night Keepers特別為「雲端入夢」音樂療癒日推出主題曲，並透露為03/20（日）的演出歌單內容做特別安排，將針對為「世界睡眠日」主題規劃三階段演繹，分別為入眠期、淺眠期、深眠期等不同階段的橋段設計歌單，除了多首原創曲，並首度演唱主題新曲《讓我廢 Relax》，以及近期為電影《該死的阿修羅》創作的主題曲《狗一般純潔的眼》，更會演唱多首曾為多位歌手創作的歌曲，絕對會讓大家一飽耳福。

▲守夜人《讓我廢 Relax》單曲封面。（圖／放飛音樂提供）
▲守夜人《讓我廢 Relax》單曲封面。（圖／放飛音樂提供）
守夜人Night Keepers笑說很喜歡分享許多耍廢的建議，這次也會分享雲端秘密，即時與網友聊天互動，雖因疫情無法像以往與歌友近距離演出，但透過雲端演唱會也是一種繼續陪伴的方式。守夜人Night Keepers說：「希望大家可以繼續Follow ，繼續看電影，也用演唱會來繼續支持守夜人，讓我們去理解其實所有的轉型所有的事情，都是大家陪我們經歷的人格的轉換，而非忘記我們了。」團長旭章也即將於03/18生日，屆時大家可一起參與療癒的雲端舒眠音樂派對並留言獻上祝福，共度世界睡眠日一起雲端入夢。（編輯：楊穎軒）

癡等24年娶回大S！具俊曄首吐「心裡話」　網友讚爆

黑嘉嘉公開浴衣照　台日網友受不了喊「老婆」

145小甜心吃麵抖音太香「被星探挖掘」　出道洗澡片更狂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意義務役役期延長至1年或10個月？

支持
不支持
82.49%17.51%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀