“陸地極速”Rolls-Royce Black Badge Wraith Landspeed珍稀抵台

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行至更遠、成就更多、突破極限，是人類的天性。拓展視野、定義突破極限的渴望是勞斯萊斯篤信的人類本能。勞斯萊斯汽車推出這一全新Landspeed系列，可謂以臻品踐行信念。
Landspeed系列是為無所畏懼、具有開拓精神的領袖人士所打造。啟迪設計靈感的喬治·艾斯頓集劍橋大學畢業生、賽車手、天才發明家和工程天才多重身份於一身。19世紀30年代後期，喬治·艾斯頓駕駛其搭載兩台勞斯萊斯R型V12 引擎的八輪車型——Thunderbolt，三度打破世界陸地速度記錄。他是堪稱史詩般的英雄。然而，歷經80多載風雨，他和傳奇車型Thunderbolt 卻已然被淡忘。 通過這一典藏版的推出，重新喚起世人對喬治·艾斯頓的銘記，並重述這位傳奇車手的非凡故事。
傳奇的誕生，創造三項陸地極速紀錄的偉大保持人
喬治·艾斯頓出生於1897年。自孩童時代，喬治就癡迷於賽車運動。上學期間他曾參加汽車（以化名參賽）和摩托車的賽車比賽。喬治·艾斯頓在劍橋大學三一學院的工程學位因第一次世界大戰而中斷，他在戰爭中表現出色，晉升為上尉軍銜並榮獲軍事十字勳章。 19世紀20 年代和 30 年代，喬治·艾斯頓一直在研發和駕駛賽車。他作為一位才華橫溢的發明家，擁有多項專利，尤其是在機械增壓領域。
1935 年，喬治·艾斯頓成為首批前往美國猶他州博納維爾鹽灘的英國賽車手之一。在那裡，他創造了新的 24 小時和 48 小時耐力速度記錄，獲得了授予“陸海空具有傑出技能、勇氣和行為的英國國民”。1937 年，喬治回到鹽灘，繼續駕駛他的賽車Thunderbolt 創造了三項世界級陸地速度記錄，這台了不起的機器搭載三個車軸、八個車輪，重達 7 噸。該車身由鋁製成，表面帶有大型三角形尾翼。
勞斯萊斯打造Landspeed致敬喬治·艾斯頓的成就、創新和勇氣
勞斯萊斯Landspeed典藏版靈感汲取自喬治·艾斯頓非凡的一生和破紀錄的壯舉。該車設計與美國博納維爾鹽沼獨特的、超凡脫俗的景觀有著強烈的美學呼應，從而以此來紀念 Thunderbolt 助力喬治·艾斯頓成為當時地球上行駛速度最快的人。 Black Badge Wraith Landspeed典藏版車型均採用精心打造的雙色設計，將鑽石黑（ Black Diamond Metallic）與新的客製化配色博納維爾藍（Bonneville Blue）結合在一起。這一配色在Landspeed典藏版的展現可謂極具意義，在陽光照耀下，該配色由淺藍色慢慢轉換到銀色，仿佛是目光從博納維爾上空的廣闊天空延展到Thunderbolt鋁制機身上反射出的脆鹽平原。
傳奇車型Thunderbolt 由兩台勞斯萊斯R型超級增壓37升V-12航空引擎提供動力，每台引擎的功率都超過2,000馬力。這類引擎只有限量的19台，Thunderbolt 的其中一台引擎曾在施耐德杯（ Schneider Trophy）獲獎的 Supermarine S6.B 水上飛機上服役。該機型為傳奇的噴火式戰鬥機奠定了基礎。
如今，Thunderbolt的兩台R型引擎保存在英國亨登皇家空軍博物館和倫敦科學博物館。Thunderbolt汽車本身早已消逝，Thunderbolt曾在紐西蘭1940百年展上展出後就被珍藏起來，而在1946年，同一棟建築內的27,000包羊毛起火，Thunderbolt因此不幸被毀。
堅守前行，勞斯萊斯在Landspeed上重現時空軌跡
喬治·艾斯頓在國際賽道（International Speedway）上創下了他的記錄，國際賽道是位於博納維爾鹽灘極其緊湊的賽道，長10 英里（16 公里）、寬 80 英尺（24 公尺）。無論從哪個方向看，國際賽道的地形都極為平坦，在陽光下閃耀著燦爛的白色，賽道沒有地標且眩光刺目，這令高速下保持航向和判斷距離變得異常困難。
喬治·艾斯頓曾回憶道：「在鹽灘賽道，必須依靠拖拽力，細心應戰。我們沿著整條賽道繪製了一條甚至多條黑線。這些黑線起到引導作用，防止車手駛入歧途。因為僅僅幾英尺的轉向錯誤都可能導致災難性的結果。」
這個簡單而巧妙的想法在Landspeed典藏版中被清晰喚醒，方向盤中央上部點綴著細膩的刺繡深色線條，該線條一直延伸至主駕座椅的中心線，這一設計也強調了Wraith的駕駛屬性。博納維爾鹽灘看似光滑，但細小裂縫層層密佈。這種獨特的紋路完美再現於Landspeed典藏版的儀錶台和中控台的木質飾板中，表面本身還進行了數位化還原。車內前部面板採用拋光陽極氧化鋁，這些車內設計與Thunderbolt遙遙呼應，並傳承了Thunderbolt車型獨特輪廓、傳奇記錄等無數細節。Landspeed典藏版 還描繪了喬治·艾斯頓駕駛時所見的景色在後排座椅之間上方位置雕琢有博納維爾的銀島山脈的輪廓。
根據歷史書籍紀錄，喬治·艾斯頓的第三個也是最後一個陸地速度記錄為357.497英里/小時，該紀錄保持了341 天。在Landspeed典藏版車型中，該紀錄一直被銘刻在儀錶台鐘錶外殼之上，旁邊帶有“Bonneville”字樣，向紀錄創造的地點致敬。
博納維爾鹽灘的魅力不僅吸引了記錄創造者還有天文學家。天文學家因鹽灘黑暗靜謐的夜空而對這片廣袤無人的荒野無比珍視，該地點有著未受人造光破壞的完美觀星條件。
在Black Badge Wraith Landspeed典藏版的星光頂篷完美再現了1938年9月16日出現在鹽灘的天空。就是這一天，喬治·艾斯頓駕駛著Thunderbolt創造了他們的第三個也是最後一個世界陸地速度記錄。這一星光頂星雲由2,117顆單獨放置的光纖“星星”精確標記。Wraith車型的星光頂也是勞斯萊斯首次應用最多的“星星”進行點綴。
喬治·艾斯頓一生中獲得了三項意義非凡的重要榮譽。他在第一次世界大戰期間被授予軍事十字勳章；1938 年，在憑藉駕駛Thunderbolt 打破紀錄，喬治被授予法國最高榮譽的平民勳章——榮譽軍團騎士勳章；1948年，他獲得了大英帝國勳章（ Order of the British Empire）。
這些榮譽均在Landspeed典藏版中都有所體現。主駕一側的車門細節之處由相同的羅緞編織絲綢製成，顏色與原始獎章緞帶相匹配。
同場加映，勞斯萊斯Bespoke高級定製酒櫃驚喜亮相
英國古德伍德勞斯萊斯汽車之家推出又一全新臻奢組件: 勞斯萊斯Bespoke高級定製酒櫃。勞斯萊斯一直以來致力於為客戶打造於親朋歡聚時刻，悠享閒暇的待客之物，這一匠心獨具的高級定製酒櫃便為此而生。以這一臻趣之作招待親朋，頗顯新意與驚喜。 該Bespoke高級定製酒櫃凝萃勞斯萊斯一貫風格：精密的工藝設計、細膩的手工和令人讚嘆的奢華呈現。其中，鋁製拋光底盤，由勞斯萊斯頂級皮革包裹。頂級木飾的精美托盤，與歡慶女神浮雕相得益彰。對於享受賓朋歡聚的勞斯萊斯車主來說，堪稱絕佳配件。該酒櫃可置於勞斯萊斯汽車後部，亦可化身露天聚會的主角，或溫馨小聚的伴侶。
來自勞斯萊斯頂級上乘皮革編織的皮製內襯的瓶托可謂與酒杯相映成輝。該瓶托同樣以「RR」字母裝點並輔以精製鋁拴扣。瓶托旁配備有雪茄盒以供客戶使用。甄選上乘防潮木質打造的雪茄盒內置濕度計，確保雪茄在最適宜的環境下儲存，而該濕度計的設計與勞斯萊斯鐘錶指針相呼應，獨出心裁。
勞斯萊斯汽車之家匠心敬獻的Bespoke高級定製酒櫃，可謂凝結誠意的奢華入微之作，為客戶在駕馭非凡之外，亦尊享臻物。