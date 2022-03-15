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路牌標示「救護車、靈車」禁入？在地人揭原因　全場秒驚

▲有網友在屏東枋寮鄉，發現路牌標示「靈車、靈車隊伍、救護車」禁止進入，隨即引來在地人解答原因。（圖／翻攝爆料公社臉書粉專）
▲有網友在屏東枋寮鄉，發現路牌標示「靈車、靈車隊伍、救護車」禁止進入，隨即引來在地人解答原因。（圖／翻攝爆料公社臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-03-15 21:54:00

台灣道路上都會有路牌標示警語，以此達到提醒用路人的效果。不過，近日就有網友在屏東枋寮鄉，驚見路牌竟標示「靈車、靈車隊伍、救護車」禁止進入，讓他當下不解詢問「怎麼會有這種道路？」照片曝光後，也引來在地人揭曉原因。

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臉書粉專《爆料公社》日前轉發網友於《靈異公社》上貼出的照片，從畫面中可見，路牌上清楚標示出禁止進入的車輛，除了靈車、靈車隊伍外，救護車也在名單中，而路牌還為屏東縣枋寮鄉公所製，讓網友不禁納悶「怎麼會有這種道路？！」

▲網友發現路牌標示「靈車、靈車隊伍、救護車」禁止進入。（圖／翻攝爆料公社臉書粉專）
▲網友發現路牌標示「靈車、靈車隊伍、救護車」禁止進入。（圖／翻攝爆料公社臉書粉專）
貼文一出，隨即引起眾人討論，「枋寮火葬場我知道，這個倒沒看過」、「救護車的部分，我比較納悶...」、「這是為何？」、「在那邊當了一年十個月的兵，我居然不知道」。

其中就有在地人解答原因，表示「這路牌就在我外婆家外面，所以來說明一下好了，確實就是這三種車禁止進入，原因是因為裡面有一條可以通往火葬場的小路，火葬場有其他專屬道路可以過去，所以設立這個牌子只是不要讓這些車子為了抄捷徑走小路，每天經過附近居民的家門口打擾居民而已」。

甚至有人指出，路牌上的救護車其實是指「接體車」，因現今救護車已規定不能載送遺體進殯儀館，否則將會被開罰，而路牌疑似因設立年代較早，故未更正用詞，「這種指的是載大體的救護車」、「看來很多人都不知道現在載大體的是『接體車』，法規有規定救護車是不能載大體進館否則要罰十萬！」

事實上，根據《緊急醫療救護法》第41條第1項，救護車設置機關（構）有若有違反中央衛生主管機關依第十五條授權所定辦法有關救護車裝備標準及用途之規定，或違反中央衛生主管機關依第十六條第四項授權所定辦法有關救護車設置、營運管理及救護車營業機構設立規定，恐處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並通知其限期改善。（編輯：陳雅雲）

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