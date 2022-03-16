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Subaru 雨季健檢活動開跑 20項免費健檢，零配件優惠7折起

▲ Subaru 雨季健檢活動開跑 20項免費健檢，零配件優惠7折起
▲ Subaru 雨季健檢活動開跑 20項免費健檢，零配件優惠7折起

2GameSome - 有車賞

2022-03-16 10:25:00

「SUBARU雨季健檢」活動自3月1日起至4月30日止，凡預約回廠將提供包含輪胎、煞車、引擎室、車電等四大系統共20項免費健檢，並可享車艙防霉除臭及原廠零配件優惠回饋，單筆消費滿額再享市值8,800元起的實用生活好禮。

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SUBARU雨季健檢」優惠詳情如下(註1)：

  • 四大系統20項免費健檢：針對輪胎、煞車、引擎室、車電等系統進行檢查。
  • 防霉除臭優惠：
    • 安裝O3空氣清淨機75折，負離子淨化器耗材更換75折。
    • 空調清潔套餐9折。
    • 購買上述任一項目，加購冷氣防霉除臭劑享88折優惠。
  • 更換2條雨刷膠條88折，加購(註2)：
    • Autoglym玻璃油膜去除，可享88折優惠。
    • Autoglym全車玻璃鍍膜，可享88折優惠。
  • 指定零件/化學品9折優惠(註3)：包含大燈、霧燈、雨刷膠條、前檔玻璃、來令片、碟盤、雨刷精、冷氣防霉除臭劑等品項。
  • 購買指定品牌輪胎4條享好禮(註4)： 3C收納包、運動水壺、全聯禮券等多項好禮。
  • SUBARU雨季精選100項精品/配件7折起(註5)：包含雨傘、背包、太陽眼鏡、晴雨窗、後廂墊及其他精品配件品項。
  • 回廠單筆消費滿額禮(註6)：
    • 滿額8,800元，贈送雨刷精。
    • 滿額16,800元，贈送原廠手電筒。
    • 滿額23,800元，贈送雙層環保餐盒。
防疫期間不鬆懈，SUBARU全台展示中心及服務廠目前仍持續每日進行數次環境消毒，並確實要求工作人員執行配戴口罩、量測體溫及酒精消毒等防疫措施，確保顧客健康安全。

有關更多本次健檢活動之相關詳細內容，歡迎至台灣意美汽車官方網站: https://www.subaru.asia/tw/zh/promotions/#查詢，或洽SUBARU全台服務廠：https://www.subaru.asia/tw/zh/owners/subaru-service.php

(註1：※詳細活動內容請洽SUBARU授權經銷商服務廠。)

(註2：※Autoglym施作服務洽服務廠。)

(註3：※零件/配件限定車款及年式。)

(註4：※指定品牌輪胎限一次購買四條。)

(註5：※零件/配件限定車款及年式。)

(註6：※回廠滿額禮，限自費滿額之車輛，贈品/滿額禮數量有限贈完為止。活動優惠詳情依全台各SUBARU授權展示中心及服務廠公告為準，SUBARU台灣意美汽車保留活動最終更動權利。)

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