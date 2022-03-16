▲ Volkswagen 3 月活動多多，購車優惠一覽表看這裡

Volkswagen春季健檢即日起至4月30日止，免費提供愛車行車安全檢查（市價500元）、 免費O3臭氧除菌、除臭服務，如需鈑噴維修的車主，享自費鈑噴服務8折起，若使用My Volkswagen最新功能「鈑噴估價服務」申請預約詢價的車主，在維修完成後，還可獲贈Volkswagen原廠精品，此外，兒童安全座椅全面8折；而「福斯人禮遇計畫」會員車主另享多項專屬優惠，包含原廠指定耗材零件8折起、原廠精品配件64折起、抗敏防螨粉塵濾網75折，以及普利司通輪胎買3送1活動。
春季健檢為車主提供多達23項行車安全檢查（市值500元），包含空調、冷卻、煞車、輪胎及電瓶等各系統檢查，而為確保車室內擁有良好空氣品質，免費為車主進行O3 臭氧除菌和除臭服務，採用專業型 O3 空氣臭氧殺菌機進行全車快速淨化空氣，利用臭氧將病毒細菌氧化分解，達到殺菌除臭效果。如有車體鈑噴需求的車主，可使用My Volkswagen新功能「鈑噴估價服務」詢價，依照APP中指示上傳照片、寄送估價需求，將在一個工作天內收到服務中心回覆，使用APP洽詢並且完成鈑噴維修的車主，可獲得原廠精品。除行車安全檢查和車輛維修，至4月30日止兒童安全座椅全面8折。
車型
建議售價
專案內容
|22年式Polo 230TSI Life
（收訂生產）
798,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Polo 230TSI Tech
878,000元
|貸款專案：
700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值14,400元）
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Polo 230TSI Style
918,000元
|22年式Polo 230TSI Style R-Line
968,000元
|22年式T-Cross 230TSI Comfort （收訂生產）
868,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
|22年式T-Cross 230TSI Life
958,000元
|貸款專案：
800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Golf 230 eTSI Comfort （收訂生產）
968,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Golf 230 eTSI Life
1,018,000元
|22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,068,000元
|22年式Golf 280 eTSI Style
1,198,000元
|22年式Golf 280 eTSI R-Line
1,298,000元
|22年式Golf GTI
1,648,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式 Golf R
1,998,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Golf Variant 280 eTSI Style
1,268,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line
1,368,000元
|22年式 Golf R Variant
2,068,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Touran 280TSI Comfort （收訂生產）
1,128,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Touran 280TSI Life
1,288,000元
|22年式Touran 280TSI Style R-Line
1,478,000元
|22年式Tiguan 280TSI Life （收訂生產）
1,128,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 280TSI Elegance
1,348,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 330TSI Elegance Premium
1,568,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 380TSI R-Line Performance
1,868,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan R
2,098,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance （收訂生產）
1,548,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium
1,648,000元
|22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance
1,948,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Arteon 330TSI Elegance
（收訂生產）
1,548,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Arteon 330TSI Elegance Premium
1,718,000元
|貸款專案：
1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值25,200元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Arteon 330TSI
R-Line
1,818,000元
- 交車日期依各車型而異，相關詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商