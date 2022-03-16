▲ Volkswagen 3 月活動多多，購車優惠一覽表看這裡

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Volkswagen春季健檢即日起至4月30日止，免費提供愛車行車安全檢查（市價500元）、 免費O 3 臭氧除菌、除臭服務，如需鈑噴維修的車主，享自費鈑噴服務8折起，若使用My Volkswagen最新功能「鈑噴估價服務」申請預約詢價的車主，在維修完成後，還可獲贈Volkswagen原廠精品，此外，兒童安全座椅全面8折；而「福斯人禮遇計畫」會員車主另享多項專屬優惠，包含原廠指定耗材零件8折起、原廠精品配件64折起、抗敏防螨粉塵濾網75折，以及普利司通輪胎買3送1活動。





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春季健檢為車主提供多達23項行車安全檢查（市值500元），包含空調、冷卻、煞車、輪胎及電瓶等各系統檢查，而為確保車室內擁有良好空氣品質，免費為車主進行O 3 臭氧除菌和除臭服務，採用專業型 O 3 空氣臭氧殺菌機進行全車快速淨化空氣，利用臭氧將病毒細菌氧化分解，達到殺菌除臭效果。如有車體鈑噴需求的車主，可使用My Volkswagen新功能「鈑噴估價服務」詢價，依照APP中指示上傳照片、寄送估價需求，將在一個工作天內收到服務中心回覆，使用APP洽詢並且完成鈑噴維修的車主，可獲得原廠精品。除行車安全檢查和車輛維修，至4月30日止兒童安全座椅全面8折。





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車型



建議售價



專案內容



22年式Polo 230TSI Life



（收訂生產）



798,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Polo 230TSI Tech



878,000元



貸款專案：



700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值14,400元）



現金專案：



優惠現金折扣。



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Polo 230TSI Style



918,000元



22年式Polo 230TSI Style R-Line



968,000元



22年式T-Cross 230TSI Comfort （收訂生產）



868,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元



22年式T-Cross 230TSI Life



958,000元



貸款專案：



800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）





現金專案：



優惠現金折扣。



Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元





車型



建議售價



專案內容



22年式Golf 230 eTSI Comfort （收訂生產）



968,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Golf 230 eTSI Life



1,018,000元



22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版



1,068,000元



22年式Golf 280 eTSI Style



1,198,000元



22年式Golf 280 eTSI R-Line



1,298,000元



22年式Golf GTI



1,648,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式 Golf R



1,998,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Golf Variant 280 eTSI Style



1,268,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line



1,368,000元



22年式 Golf R Variant



2,068,000元





車型



建議售價



專案內容



22年式Touran 280TSI Comfort （收訂生產）



1,128,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元





22年式Touran 280TSI Life



1,288,000元



22年式Touran 280TSI Style R-Line



1,478,000元



22年式Tiguan 280TSI Life （收訂生產）



1,128,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan 280TSI Elegance



1,348,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan 330TSI Elegance Premium



1,568,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan 380TSI R-Line Performance



1,868,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan R



2,098,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance （收訂生產）



1,548,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium



1,648,000元



22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance



1,948,000元





車型



建議售價



專案內容



22年式Arteon 330TSI Elegance



（收訂生產）



1,548,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Arteon 330TSI Elegance Premium



1,718,000元



貸款專案：



1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值25,200元）。





現金專案：



優惠現金折扣。



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Arteon 330TSI



R-Line



1,818,000元



