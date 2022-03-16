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Volkswagen 3 月活動多多，購車優惠一覽表看這裡

▲ Volkswagen 3 月活動多多，購車優惠一覽表看這裡
▲ Volkswagen 3 月活動多多，購車優惠一覽表看這裡

2GameSome - 有車賞

2022-03-16 10:25:00

台灣福斯汽車即日起至4月30日止，推出Volkswagen春季健檢，提供免費行車安全檢查、O3 臭氧除菌、除臭服務，敬邀車主預約回廠檢查。自費鈑噴服務8折起，使用My Volkswagen「鈑噴估價」服務，完成維修後可再獲得原廠精品。「福斯人禮遇計畫」車主會員擁有指定原廠耗材零件和精品配件優惠，以及普利司通輪胎買3送1。同時多元購車方案與愛車舊換新補助持續實施中，依不同車型最高補助可達50,000元。

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Volkswagen春季健檢即日起至430日止，免費提供愛車行車安全檢查（市價500元）、 免費O3臭氧除菌、除臭服務，如需鈑噴維修的車主，享自費鈑噴服務8折起，若使用My Volkswagen最新功能「鈑噴估價服務」申請預約詢價的車主，在維修完成後，還可獲贈Volkswagen原廠精品，此外，兒童安全座椅全面8折；而「福斯人禮遇計畫」會員車主另享多項專屬優惠，包含原廠指定耗材零件8折起、原廠精品配件64折起、抗敏防螨粉塵濾網75折，以及普利司通輪胎買31活動。

春季健檢為車主提供多達23項行車安全檢查（市值500元），包含空調、冷卻、煞車、輪胎及電瓶等各系統檢查，而為確保車室內擁有良好空氣品質，免費為車主進行O3 臭氧除菌和除臭服務，採用專業型 O3 空氣臭氧殺菌機進行全車快速淨化空氣，利用臭氧將病毒細菌氧化分解，達到殺菌除臭效果。如有車體鈑噴需求的車主，可使用My Volkswagen新功能「鈑噴估價服務」詢價，依照APP中指示上傳照片、寄送估價需求，將在一個工作天內收到服務中心回覆，使用APP洽詢並且完成鈑噴維修的車主，可獲得原廠精品。除行車安全檢查和車輛維修，至4月30日止兒童安全座椅全面8折。

「福斯人禮遇計畫」自推出至今已有78,000名車主加入，享受Volkswagen 領先業界會員制度，搭配原廠零件和精品優惠，此次指定原廠保養耗材零件8折起，Golf 8與GTI等原廠系列傘、原廠車頂行李架及車頂行李箱組合64折起，而抗敏防螨粉塵濾網75折，可過濾比PM2.5更小的懸浮微粒。此外，自費更換普利司通輪胎享買3送1，透過不定期推出活動和優惠內容。

同時多元優惠購車方案持續實施中，指定車型享高額分期、低利率貸款方案，並且加贈第五年延長保固，而Volkswagen車主舊換新購車補助好評延長，依不同車型享有最高50,000的換購優惠。

20223月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：

車型

建議售價

專案內容

22年式Polo 230TSI Life

（收訂生產）

798,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Polo 230TSI Tech

878,000元

貸款專案：

700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值14,400元）

現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Polo 230TSI Style

918,000元

22年式Polo 230TSI Style R-Line

968,000元

22年式T-Cross 230TSI Comfort （收訂生產）

868,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

22年式T-Cross 230TSI Life

958,000元

貸款專案：

800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）


現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Golf 230 eTSI Comfort （收訂生產）

968,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Golf 230 eTSI Life

1,018,000元

22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,068,000元

22年式Golf 280 eTSI Style

1,198,000元

22年式Golf 280 eTSI R-Line

1,298,000元

22年式Golf GTI

1,648,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式 Golf R

1,998,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Golf Variant 280 eTSI Style

1,268,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line

1,368,000元

22年式 Golf R Variant

2,068,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Touran 280TSI Comfort （收訂生產）

1,128,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元


22年式Touran 280TSI Life

1,288,000元

22年式Touran 280TSI Style R-Line

1,478,000元

22年式Tiguan 280TSI Life   （收訂生產）

1,128,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 280TSI Elegance

1,348,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 330TSI Elegance Premium

1,568,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 380TSI R-Line Performance

1,868,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan R

2,098,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance  （收訂生產）

1,548,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium

1,648,000元

22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance

1,948,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Arteon 330TSI Elegance

（收訂生產）

1,548,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Arteon 330TSI Elegance Premium

1,718,000元

貸款專案：

1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值25,200元）。


現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Arteon 330TSI

R-Line

1,818,000元

備註說明：

  • 交車日期依各車型而異，相關詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商

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