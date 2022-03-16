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Toyota 夢想車創意繪畫大賽 徵件突破 12 萬件

▲ Toyota 夢想車創意繪畫大賽 徵件突破 12 萬件
▲ Toyota 夢想車創意繪畫大賽 徵件突破 12 萬件

2GameSome - 有車賞

2022-03-16 17:55:00

全台規模最大的國際兒童繪畫比賽－2022 Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽（Toyota Dream Car Art Contest）於 3 月 16 日在活動網站上公布第 16 屆全國大賽金獎(共 9 名)、銀獎（共 30 名）、以及佳作（共 150 名）獲獎作品。為了鼓勵兒童發揮想像力，Toyota 自 2004 年起持續舉辦全球夢想車創意繪畫大賽，本屆在全台學童展現對藝術熱情報名下，最終徵得 121,840 件畫作，再次創下台灣國際兒童繪畫比賽徵件數紀錄！

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本屆得獎作品題材不僅相當多元，畫風更是富有藝術性，展現出台灣兒童們從「心」出發的無限想像力，將台灣豐沛的創作能量帶向世界。榮獲 A 組金獎的陳筠霏同學創作一台《飛天烏龜消防車》，除了可以飛到天空消滅高樓層的火外，烏龜的硬殼還能保護救火的人。甫獲得波隆那書展拉加茲獎故事類首獎的評審林廉恩老師表示，此作品構圖與配色生動活潑、富有故事性，讓人彷彿身歷其境。

A 組(未滿 8 歲)金獎：陳筠霏同學作品《飛天烏龜消防車》
A 組(未滿 8 歲)金獎：陳筠霏同學作品《飛天烏龜消防車》
榮獲 B 組金獎的謝沂叡同學創作一台《深海魷魚採礦車》，魷魚的觸角能採集深海礦產，採回的豐富礦產，可以轉換為能源，提供人們在海底觀光車體驗各式休閒娛樂。台灣繪本協會理事羅傑耀老師稱許其充滿驚奇的細膩畫風，讓人想細部探究這台與眾不同的「海底觀光採礦車」。

B 組(8-11 歲)金獎：謝沂叡同學作品《深海魷魚採礦車》
B 組(8-11 歲)金獎：謝沂叡同學作品《深海魷魚採礦車》
榮獲 C 組金獎的鄭畯耀同學創作一台《吸塵器垃圾車》，透過它可以幫助清潔人員，更輕鬆省力的清潔垃圾。評審國際知名插畫師黃昱銘老師稱許此作品簡約大方、用色明快大膽，從「以人為本」的角度出發，精準俐落呈現改善清潔環境的車子，強而有力的畫面令人印象深刻。

C 組(12-15 歲)金獎：鄭畯耀同學作品《吸塵器垃圾車》
C 組(12-15 歲)金獎：鄭畯耀同學作品《吸塵器垃圾車》
本次獲獎的學童除了榮譽獎狀外，金獎得主可獲贈夢想車專屬藝術繪畫套組乙組、銀獎得主可獲得價值一千元的圖書禮券。此外，全國大賽金獎的 9 件畫作將代表台灣參加世界大賽，與全世界的小畫家們切瑳琢磨，世界大賽獲獎者及獲獎者學校將可得共 15,000 美元獎學金*1，祝福台灣的小畫家們能在世界大賽中榮獲佳績！

本屆全國大賽因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，未舉辦實體頒獎典禮，獎狀及獎品將郵寄提供給得獎者，完整獲獎作品請至活動網站 (https://www.toyota.com.tw/event/202111_dreamcar)查詢。未來 Toyota 將持續關注學童藝術及創意能力發展，透過夢想車的主題，引導學童發揮無限想像力，畫下心目中的夢想車款，用創意感動整個世界。

*全球大獎 15,000 美元獎學金為得獎者個人 5,000 美元及得獎者學校 10,000 美元獎學金之加總，相關稅金、匯差、匯費等須由得獎者及得獎單位負擔，主辦單位將依稅法規定預先扣繳，得獎者不得異議；全球大獎之學校獎學金限就讀國小以上參賽者學校領取。

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