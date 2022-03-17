▲ 全台區間測速重啟 善用新車科技當安全守法用路人

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善用 iACC 智慧型定速巡航調節系統保持法定行駛速度





倘若行駛至區間測速路段時，駕駛可透過 Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統的 iACC 智慧型定速巡航調節系統搭配 0-200km/h 內可作動的 ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA 車道導正輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統與導航圖資共同輔助於速限內前進，iACC 智慧型定速巡航調節系統能在系統辨識路標速限前提下，自動協助駕駛調節定速至行駛中路段之速限，如遇前車放緩車速，系統將同步放緩車速並維持車距；若前車駛離前方車道時，系統則自動恢復到該路段速限（結合駕駛設定之容差值速域）；當前車靜止並於 3 秒內起步時，系統則會自動跟隨前車繼續前行；超過 3 秒，駕駛只需按下方向盤 Resume 鍵或踩踏油門，即可回復此系統的運作。透過 iACC 智慧型定速巡航調節系統輕鬆行駛於安全速度內，避免超速疑慮。





減少漏看速限機會





ISA 智慧型速限輔助系統可透過 LIM 速限系統與 TSR 交通標誌識別系統協同合作，當車輛超過該路段速限時，系統將發出警告並自動降速。系統附有容差值的設定（0~+10km/h），讓系統可符合駕駛的需求。TSR 道路標誌識別輔助系統是國內唯一支援雙重道路標誌的系統，可同時顯示速限和禁止超車告示，其藉由車輛前方攝影鏡頭監控及識別行駛路段之道路號誌，提醒駕駛目前行駛路段之交通速限，並於超速時透過提示音、儀錶號誌閃爍進行提醒，協助駕駛留意行駛路段之安全規定，降低駕駛者分心疏忽的機率，大幅降低超速被開罰單的風險，確保車輛在規範速限內安全行駛。





長途駕駛減少疲累





包含在Ford Co-Pilot360™ Technology全方位智駕領航科技之內的各項科技亦可協助駕駛者降低長途駕車的疲勞感，並且協助駕駛注意路況。當駕駛車輛偏移車道且未主動操作方向燈時，LDW車道偏移警示系統和LKA車道偏移輔助系統將提供輔助拉回力道或震動方向盤給予駕駛提示，同時在儀錶板上顯示警示訊息，提醒駕駛提高專注力；當系統偵測車輛多次偏離車道，駕駛疲勞輔助系統會在儀錶板上顯示咖啡杯圖示，提醒車主應下交流道或前往國道休息站下車活動。而其它系統協助如DA車距警示系統可協助駕駛判斷車距，與前車保持安全行駛距離；BLIS®視覺盲點偵測系統隨時偵測兩旁後照鏡死角位置，當駕駛打方向燈時，協助在安全時機點正確切換車道，Ford以全方位主動安全防護科技協助駕駛減輕行車負擔，提供先進細膩的智能行車及堅實後盾。





而駕駛人在行進間開啟相關駕駛輔助系統時，仍應隨時注意前方車況，必要時主動介入操控車輛，任何輔助駕駛科技僅止於減輕負擔與壓力，各項功能均有作動條件限制，切勿仰賴系統取代駕駛判斷，確保他人與自身用路安全。



