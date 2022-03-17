▲ V12 最終章！Aston Martin V12 Vantage 全球限量 333 輛登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
有史以來最快、最強大的 Vantage車款，V12 Vantage 搭載V12 5.2升引擎，可輸出最高馬力700ps、最大扭力753Nm (1800rpm to 6000rpm)，極速為 322km/h，0-100km/h 僅需 3.5 秒。得益於強大的動力設定與輕量化的車體結構，V12 Vantage 的馬力重量比僅2.56kg/ps，與 V8 Vantage 版本相比，增加了 20% 以上。
車身重量的減輕來自於輕量化材質的運用，包括碳纖維前保桿、蚌式引擎蓋、前兩側葉子板、側裙及車頂和後分流器，以及使用複合材料的後保桿與行李箱蓋，並採用輕量化電池與特殊雙尾管排氣系統，此款全新排氣系統由1mm輕量化不銹鋼材質製成，與安裝於一般版本 Vantage上的材質相比，減少約 7.2 公斤。
V12 Vantage 搭載 ZF 8 速自排變速箱與全時機械限滑差速器 (LSD)，提高換檔速度與駕馭反饋，並從 V12 Speedster 和 Vantage F1® Edition車型中汲取經驗，全方位優化換檔體驗，感受優於雙離合器變速箱所提供的駕馭體感。
V12 Vantage 配備全新 ADS 主動懸吊系統，包括全新防傾桿、底盤部件強化襯套及精心調校的避震器彈簧及獨特減震筒阻尼設定。懸吊彈簧硬度於前懸增加 50%、後懸增加 40%、避震器塔頂強化 13%。前防傾桿強度亦提高 5%。
強大的車身剛度也透過強化的前後車身底板、前懸及後懸吊強化結構與油箱固定支撐結構相輔相成，使車身抗扭曲剛度增加 8%，側向抗變形剛度增加 6.7%。
全新轉向調校與高性能輪胎配置
V12 Vantage 亦採用全新轉向調校，優化轉向感受並提供更靈敏駕駛反饋。標配陶瓷碳纖維煞車 (CCB) 系統，前輪 410 mm x 38 mm 煞車碟盤搭載 6 活塞卡鉗，後輪360 mm x 32 mm煞車碟盤則採用 4 活塞卡鉗。CCB 煞車碟盤能夠提供更出色的煞車性能並顯著減少簧下重量，即使在溫度高達 800 度的惡劣條件下，依舊保持一致的煞車品質，有效防止煞車性能的減退，與鋼製煞車系統相比，CCB 的採用使得車身減輕了23 Kg。
V12 Vantage 包含兩款全新 21 吋輪圈— 消光黑色Y字型輪圈與消光黑色Y字型拋光輪圈可供選擇，同時亦可加價選配重量減輕8公斤的21吋消光黑色輕量化輪圈，輪胎的配置則是採用前輪 275/35 R21和後輪 315/30 R21的Michelin Pilot 4S 高性能輪胎。
迷人車身曲線
V12 Vantage 擁有迷人的車身曲線，歸功於加寬約 40 毫米的車身設計，用來搭配為了彎中動態與穩定性所優化的寬體底盤，全新寬體設計廣泛使用碳纖維材質，同時具備空氣動力學套件。
V12 Vantage 車頭設計採用全新前保險桿設計與寬體前側下擾流片，前擾流產生的下壓力與空氣力學相互平衡。為了增加通過引擎冷卻散熱的氣流，特殊的馬蹄型引擎蓋進氣口設計，搭配水箱護罩格柵面積增大 25%，有效增強冷卻效果，並致敬 Aston Martin 傳奇車款 V12 Vantage GT3賽車。
車尾採用全新後保桿與分流器設計，新設計的核心主角來自輕量化的雙尾管排氣系統；身為視覺焦點的尾翼設計，可提供高速行駛下 204KG 的最大下壓力，發揮 V12 Vantage 優異空氣力學所提供的高速穩定性。
個人化訂製服務
內裝方面，V12 Vantage 保留 Vantage 車款的經典樣貌標配頂級真皮的 Sports Plus 座椅，並鑲有品牌飛翼徽飾與網孔造型。車主亦可選配全新碳纖維高性能跑車座椅，配備六向調節功能，提供更佳的座椅支撐性。此款跑車座椅可在不影響乘坐舒適性的前提下，減輕 7.3 公斤座椅重量。
每輛 V12 Vantage 都可透過Q by Aston Martin個人化訂製服務，打造獨一無二的風格設計，無論是多樣性外觀塗裝、煞車卡鉗選色、或車輪飾面皆可自由選擇。Q by Aston Martin亦提供一系列各色碳纖維飾板，以多款精心打造的特殊色漆，讓碳纖維的呈現更具工藝品味，色彩會隨著不同的光照條件下變化。
車室空間的配置可選用編織皮革或 Alcantara 材質搭配，中控與車門飾板及控制旋鈕可與車身外觀相互呼應，高度個人化訂製服務，讓每一輛 V12 Vantage 都展現獨一無二的風格。
V12 Vantage 甫推出即引發全球前所未有的強勁需求，目前 V12 Vantage 已不接受額外訂單，預計首批車將於 2022 年 Q2 生產下線。