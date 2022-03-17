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《艾爾之光》艾拉4支線「日天」今上線　3大改版活動同慶

▲《艾爾之光》The Quattuor 艾拉4支線新篇章「日天」今（17）日正式上線。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》The Quattuor 艾拉4支線新篇章「日天」今（17）日正式上線。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-17 15:20:352022-03-17 15:22:07

動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今（17）日宣告，狐姬「艾拉4支線．日天」正式上線。「艾拉」是遊戲中超人氣女性角色，三轉型態分別為：一轉「小濟」、二轉「陽琰」、三轉「日天」，官方同步釋出新支線活動任務，放送多款支援道具。

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《艾爾之光》於今（17）日推出「艾拉4支線．日天」，「艾拉」為了守護曾遭受魔族入侵的家族，向九尾狐「銀」借助力量而覺醒才能；在旅途的過程幫助各地受到迫害的靈獸，也獲得靈獸的力量，成為點亮人間與靈界萬物前行道路的引導者。

「艾拉」屬於中距離魔法攻擊角色，賦靈錄效果：一階段「經驗值獲得量+1%」、二階段「經驗值獲得量+2%」、三階段「經驗值獲得量+3%」，玩家可隨著三轉進程觀賞角色劇情故事。為慶祝改版，官方也推出三大活動。

▲《艾爾之光》艾拉4支線，官方推出三大活動。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》艾拉4支線，官方推出三大活動。（圖／遊戲橘子提供）
※艾拉4支線更新活動「包容人間與靈界的萬物的引導者」
3月17日至3月31日，與「艾拉」組隊完成任務，可收集「[科保]善意的象徵」兌換以下獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位)」*1。

※艾拉4支線更新紀念活動
3月17日至3月24日，在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」*1。

※艾拉的善意與引導
3月17日至3月31日，創建「艾拉」並達成第4支線指定連續任務送道具。

(1) 達成艾拉4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對．機械耳麥(15天)」*1。

(2) 達成艾拉4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

(3) 清除「班德」或「哈梅爾地區」副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

(4) 達成艾拉4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對．糖果玻璃珠(15天)」*1。

(5) 清除「艾里希溫地區」副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對．音色(15天)」*1。

(6) 達到艾拉4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。

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