《艾爾之光》艾拉4支線「日天」今上線　3大改版活動同慶

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「艾拉」屬於中距離魔法攻擊角色，賦靈錄效果：一階段「經驗值獲得量+1%」、二階段「經驗值獲得量+2%」、三階段「經驗值獲得量+3%」，玩家可隨著三轉進程觀賞角色劇情故事。為慶祝改版，官方也推出三大活動。
※艾拉4支線更新活動「包容人間與靈界的萬物的引導者」
3月17日至3月31日，與「艾拉」組隊完成任務，可收集「[科保]善意的象徵」兌換以下獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位)」*1。
※艾拉4支線更新紀念活動
3月17日至3月24日，在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」*1。
※艾拉的善意與引導
3月17日至3月31日，創建「艾拉」並達成第4支線指定連續任務送道具。
(1) 達成艾拉4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對．機械耳麥(15天)」*1。
(2) 達成艾拉4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
(3) 清除「班德」或「哈梅爾地區」副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
(4) 達成艾拉4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對．糖果玻璃珠(15天)」*1。
(5) 清除「艾里希溫地區」副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對．音色(15天)」*1。
(6) 達到艾拉4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。