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曾開上百間！她路遇銅板價披薩連鎖店　網嘆：CP值超高

▲一名網友在路上遇見過去開了許多分店的「50Pizza」，主打銅板價就能吃到披薩、義大利麵、焗烤以及炸物等美味。（圖／翻攝自《50pizza》虎尾店臉書）
▲一名網友在路上遇見過去開了許多分店的「50Pizza」，主打銅板價就能吃到披薩、義大利麵、焗烤以及炸物等美味。（圖／翻攝自《50pizza》虎尾店臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 16:25:17

隨著時代的演變，每個時期都會流行不同產物，小吃店家也是一樣，像是葡式蛋塔、手工蛋捲以及古早味蛋糕，都是曾經紅極一時的產物，如今所剩的店家卻寥寥無幾。一名網友日前就在路上巧遇一間連鎖披薩焗烤專賣店，網友看了全直呼超級懷念！

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一名女網友在臉書社團《爆廢公社》中貼出一張照片，只見圖中是一間名叫「50Pizza」的門市照片，原PO寫下：「聽說全盛期，台灣至少上千家…」原來50Pizza崛起於2000年左右，主打以銅版價就能吃到披薩、義大利麵、焗烤以及炸物等美味，相當經濟又實惠，全盛時期全台灣擁有100家以上的分店。不過隨著新的美食店家不斷推出，50Pizza當時風靡全台的光景已經不在，目前所剩的店家也已經不多。

▲原PO分享過去風靡一時的披薩連鎖店「50Pizza」照片，許多網友看了都紛紛被勾起回憶。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO分享過去風靡一時的披薩連鎖店「50Pizza」照片，許多網友看了都紛紛被勾起回憶。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
許多網友看了都忍不住勾起回憶：「好像是真的，連我家鄉只是一個偏僻的小鄉村都曾經開過一家」、「對呢，這家好吃的超多，很便宜」、「便宜又大碗的啊！可惜現在像保育類動物一樣 碩果僅存的了」、「東西都很好吃ㄚ，雲林虎尾還有，我常吃」、「以前真的放假都跟朋友一起去吃這家」、「以前都點焗烤飯+小披薩」、「小時候的回憶」。

另外也有人表示「流行稍縱即逝」、「從以前的休閒小站飲料改成50元披薩，再來又變成85度C，這種狂展店吸引加盟的模式坑殺了一堆加盟業者」、「跟葡式蛋撻一樣」、「總店在高雄左營民族路，2003年開始分店如春筍般串出，印象中只有吃過鳳梨披薩，6吋50，現在應該也是鳳梨最便宜」、「上千太扯，百家真的還有可能」。（編輯：陳珮瑜）

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