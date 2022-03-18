【試駕】福斯旅遊團八位貴賓請上Volkswagen T6.1 Multivan LWB

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Volkswagen Multivan一直是商務界廣為人知名氣響噹噹的代表車款，而T6.1 Multivan在外觀上進行改革，，導入的新元素橫柵式水箱護罩與全新設計保險桿，與前葉子板處Multivan銘牌，都讓整體樣貌變得更加精致。原本Multivan於車室就以旋轉座椅與多功能會議桌見長，如今又以此基礎將車長與軸距大幅提升推出Multivan LWB車型，座位數也從七人增加至八人，不僅讓Multivan機能表現更加出色，同時也開闊增加市場商機。
想當然Multivan LWB最大特色就是車室規劃，相較於其它Multivan車型Multivan LWB車長增加400mm來到5,304mm，軸距也同樣成長400mm到達3,400mm水準，在車長與軸距都成長情況下，Multivan LWB座位也從2-2-3七人座增加至2-2-2-2八人座配置。除了乘載人數增加外，也維持Multivan招牌特色第二排旋轉座椅，旋轉後即能和第三排及後方乘員進行會議或是聊天，不過Multivan LWB則取消了多功能會議桌，但換得卻是後艙全數配置六張獨立座椅，搭配無段滑軌系統不僅能依需求自由前後移動，就連第四排乘員也能享有寬敞舒適的乘坐空間，同時人員進出相對也更為方便。
Multivan LWB不僅提供更寬敞舒適的乘坐體驗，配備方面也給予高水準演出，諸如雙電動側滑門、電動尾門、隱密式隔熱玻璃等都和Highline甚至Highline 4Motion相同。不僅如此於便利安全部分也有10.25吋數位儀表、具有手勢功能的9.2吋中控螢幕、導航系統、Apple CarPlay/Android Auto、ACC主動式車距調節巡航、車道維持及偏移警示、車前碰撞預警、車側盲點警示、後方橫向車流警示（含煞車輔助）、自動停車輔助等多項配備都有提供，與中高規車型相比也僅少副駕電動調整座椅、多功能會議桌、DCC動態懸吊控制與四輪驅動等。
雖說Multivan LWB沒有配置四輪驅動與DCC動態懸吊控制系統，但這對動態與乘坐並沒有太大影響，Multivan先天已有良好的體質，因此就算少了DCC應付坑洞或是支撐還是能提供舒適穩定的乘坐質感，而且Multivan主要用途以乘載及商務為主，多數情況會以穩定平緩方式行駛。
在加速方面或許你會認為Multivan LWB尺碼加大後，所增加的車重會影響加速，確實，Multivan LWB的2,494公斤車重與Comfortline及Highline車型相比都來的更重，不過所搭載的2.0升柴油引擎，新年式動力稍提升至204hp/45.9kgm，搭配七速雙離合器自手排變速系統，不僅能輕鬆驅動近2.5噸，同時油耗竟還有14.2km/L水準。
Multivan LWB在透過尺碼放大與軸距加長後，不僅創造出更寬敞的車室空間，後車艙所配置的六張獨立座椅更提供舒適的乘坐感受，對於旅遊出團、航空業或有商務乘載需求來說，想不到不選Multivan LWB的理由。