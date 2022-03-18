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【試駕】福斯旅遊團八位貴賓請上Volkswagen T6.1 Multivan LWB

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-18 00:25:20

車長增加400mm來到5米3，軸距也擴增400mm至3米4，車室座也因此增加一人，而且人人享有獨立座椅，什麼車這麼厲害？就是旅行社與航空業都愛的Volkswagen T6.1 Multivan LWB。

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Volkswagen Multivan一直是商務界廣為人知名氣響噹噹的代表車款，而T6.1 Multivan在外觀上進行改革，，導入的新元素橫柵式水箱護罩與全新設計保險桿，與前葉子板處Multivan銘牌，都讓整體樣貌變得更加精致。原本Multivan於車室就以旋轉座椅與多功能會議桌見長，如今又以此基礎將車長與軸距大幅提升推出Multivan LWB車型，座位數也從七人增加至八人，不僅讓Multivan機能表現更加出色，同時也開闊增加市場商機。

Multivan LWB車長來到5,304mm，軸距也增加到3,400mm。
Multivan LWB車長來到5,304mm，軸距也增加到3,400mm。
Multivan LWB是該車系唯一配備18吋輪圈的車型。
Multivan LWB是該車系唯一配備18吋輪圈的車型。
想當然Multivan LWB最大特色就是車室規劃，相較於其它Multivan車型Multivan LWB車長增加400mm來到5,304mm，軸距也同樣成長400mm到達3,400mm水準，在車長與軸距都成長情況下，Multivan LWB座位也從2-2-3七人座增加至2-2-2-2八人座配置。除了乘載人數增加外，也維持Multivan招牌特色第二排旋轉座椅，旋轉後即能和第三排及後方乘員進行會議或是聊天，不過Multivan LWB則取消了多功能會議桌，但換得卻是後艙全數配置六張獨立座椅，搭配無段滑軌系統不僅能依需求自由前後移動，就連第四排乘員也能享有寬敞舒適的乘坐空間，同時人員進出相對也更為方便。

Multivan LWB最大特色就是八人座配置。
Multivan LWB最大特色就是八人座配置。
前座採用真皮包覆，副駕駛座沒有電動調整功能。
前座採用真皮包覆，副駕駛座沒有電動調整功能。
第二排也有旋轉功能，但該車型少了多功能會議桌。
第二排也有旋轉功能，但該車型少了多功能會議桌。
滑軌系統與尺碼設定，就算第四排也有舒適的乘坐環境。
滑軌系統與尺碼設定，就算第四排也有舒適的乘坐環境。
後座每張座椅下方都配有抽屜收納空間。
後座每張座椅下方都配有抽屜收納空間。
八人滿座時仍具有一定置物空間。
八人滿座時仍具有一定置物空間。
Multivan LWB不僅提供更寬敞舒適的乘坐體驗，配備方面也給予高水準演出，諸如雙電動側滑門、電動尾門、隱密式隔熱玻璃等都和Highline甚至Highline 4Motion相同。不僅如此於便利安全部分也有10.25吋數位儀表、具有手勢功能的9.2吋中控螢幕、導航系統、Apple CarPlay/Android Auto、ACC主動式車距調節巡航、車道維持及偏移警示、車前碰撞預警、車側盲點警示、後方橫向車流警示（含煞車輔助）、自動停車輔助等多項配備都有提供，與中高規車型相比也僅少副駕電動調整座椅、多功能會議桌、DCC動態懸吊控制與四輪驅動等。

格局規劃與數位化配備讓Multivan LWB有著高質感氛圍。
格局規劃與數位化配備讓Multivan LWB有著高質感氛圍。
Comfortline與LWB車型儀表平台配鋁質飾板。
Comfortline與LWB車型儀表平台配鋁質飾板。
9.2吋中控螢幕具有手勢與Apple CarPlay/Android Auto連接功能。
9.2吋中控螢幕具有手勢與Apple CarPlay/Android Auto連接功能。
10.25吋數位儀表可依喜好選擇顯示介面。
10.25吋數位儀表可依喜好選擇顯示介面。
雙電動側滑門與自動停車輔助都是便利貼心配備。
雙電動側滑門與自動停車輔助都是便利貼心配備。
車前碰撞預警、車側盲點警示、後方橫向車流警示（含煞車輔助）等安全配備一樣不缺。
車前碰撞預警、車側盲點警示、後方橫向車流警示（含煞車輔助）等安全配備一樣不缺。
ACC與車道維持系統是商務移動過程中最佳助手。
ACC與車道維持系統是商務移動過程中最佳助手。
雖說Multivan LWB沒有配置四輪驅動與DCC動態懸吊控制系統，但這對動態與乘坐並沒有太大影響，Multivan先天已有良好的體質，因此就算少了DCC應付坑洞或是支撐還是能提供舒適穩定的乘坐質感，而且Multivan主要用途以乘載及商務為主，多數情況會以穩定平緩方式行駛。

在加速方面或許你會認為Multivan LWB尺碼加大後，所增加的車重會影響加速，確實，Multivan LWB的2,494公斤車重與Comfortline及Highline車型相比都來的更重，不過所搭載的2.0升柴油引擎，新年式動力稍提升至204hp/45.9kgm，搭配七速雙離合器自手排變速系統，不僅能輕鬆驅動近2.5噸，同時油耗竟還有14.2km/L水準。

就算尺碼加大車重近2.5噸，柴油動力讓Multivan LWB有著輕快的加速反應。
就算尺碼加大車重近2.5噸，柴油動力讓Multivan LWB有著輕快的加速反應。
2.0升柴油引擎提供204hp/45.9kgm及14.2km/L油耗。
2.0升柴油引擎提供204hp/45.9kgm及14.2km/L油耗。
雖沒有DCC動態懸吊控制，但卻不減乘坐舒適性。
雖沒有DCC動態懸吊控制，但卻不減乘坐舒適性。
Multivan LWB在透過尺碼放大與軸距加長後，不僅創造出更寬敞的車室空間，後車艙所配置的六張獨立座椅更提供舒適的乘坐感受，對於旅遊出團、航空業或有商務乘載需求來說，想不到不選Multivan LWB的理由。

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