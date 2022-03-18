我是廣告 請繼續往下閱讀

來到萬華，絕對不能錯過聞名遐邇的華西街觀光夜市，這裡是台灣的第一座觀光夜市，裡面有許多傳統美食，其中更有許多在地的好味道在美食的評比當中脫穎而出。這次特別要和大家介紹的「小王煮瓜」以及「源芳刈包」都是曾被必比登推薦過的美食。

圖／@sandy_liveinthepresent

原文出處 : ReadyGo 【台北景點】遺留的歷史街區「剝皮寮」 穿越回到艋舺風華

本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]