看醫生變貴了？最快５月健保調漲 　新制一次看

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調整部分負擔有兩大前提，一是弱勢族群及重大傷病的部分負擔不變，而享有的醫療品質能夠再提升，二是導引國人的就醫習慣，從而改善醫療品質，也避免未來增加年輕世代的經濟負擔。其中，門診檢驗檢查費用，佔所有醫療用約13%，100年支出985億點，希望民眾能珍惜資源，因此由不收費，調整後最高為醫學中心400元、區域醫院300元、基層院所100元。
門診藥費，一般藥品及慢性病連續處方箋第1次調劑，藥費達101元以上，基層院所或地區醫院將收取20％的部分負擔，最高上限200元；醫學中心或區域型醫院上限則為300元；慢性病連續處方箋第2次以後的調劑則為免收費。藥費佔所有醫療費用29%，並逐年成長，110年藥費支出2,245億點，而慢性病連續處方箋人數逐年增加，110年已超過730萬人，藥費高達890億元，另外，希望民眾妥善使用藥品，珍惜資源。
為了保障急重症患者權益、也避免輕症急診就醫，急診費用則根據病患嚴重程度調整，較嚴重的第1、2級，前往區域醫院或醫學中心急診的費用減少100-150元，也就是200、300元，第3級收費不變，而相對輕微的第4、5級，若去區域醫院或醫學中心急診需再多收250-300元，也就是600、800元，改善急診醫療品質。（如圖1-圖3）
為什麼要漲？減少資源過度浪費、改善醫療品質
修正草案將有14天預告期，希望於今年上半年開始實施，民眾恐增更多負擔。然而台灣就醫次數遠高於其他國家，109年就醫總次數就超過3億6千3百萬次，也就是平均一個人看病15.9次，相較國外平均才約10次。而在經濟學理論中的「0元效應」（zero price effect），指的是消費者將0元（免費）視為一個特別的價格，一項物品或服務從「免費」變成「付費」，能顯著降低需求。
因此，對部分負擔而言，價格不需訂太高，但不應該免除，在不增加民眾負擔的狀況下，小額的部分負擔能相當程度的抑制浪費，同時提升民眾的成本意識，讓小病（如喉嚨痛、流鼻水）及穩定慢性病患者回歸到社區院所就醫；急重症患者依醫療專業轉診至醫院就醫；醫學中心或區域型醫院，回歸急重症照護的任務以及醫療新科技的研究。
▲圖一 ＠衛生福利部中央健康保險署
▲圖二 ＠衛生福利部中央健康保險署
▲圖三 ＠衛生福利部中央健康保險署
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53122
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