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吃止痛藥緩解偏頭痛恐成幫兇！　「預防性用藥」降低不適

吃止痛藥緩解偏頭痛恐成幫兇！　「預防性用藥」降低不適
吃止痛藥緩解偏頭痛恐成幫兇！　「預防性用藥」降低不適

健康醫療網

2022-03-18 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】40歲的劉小姐，多年來深受頭痛之苦，常經歷抽動性的頭痛，伴隨著噁心及嘔吐，嚴重至須躺在床上一整天半才能慢慢緩解。她周旋於各大診所與藥局，買遍各家止痛成藥，隨著止痛藥越吃越多，頭痛不見好轉，甚至有越來越頻繁發作的趨勢。在一次痛到掛急診，被轉診神經內科門診後，接受偏頭痛預防性用藥的治療；劉小姐發現頭痛次數下降了，雖然還是會發作，不過相較以往，頭痛的強度與頻率已有顯著的降低。

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偏頭痛常見噁心、怕光　這些原因都可能誘發

台南市立醫院神經內科陳柏妤醫師表示，偏頭痛是一種和血管、神經傳導物質相關的頭痛。雖然叫做「偏」頭痛，但也有可能發生在雙側，大部分患者會有噁心想吐、怕光怕吵的症狀，會讓人痛到必須停下手邊工作休息；它可能會被壓力、缺乏睡眠、天氣變化、某些特定食物（例如乳酪，起司，咖啡等）而誘發。

而頭痛發作若不頻繁也未達失能程度，可先從生活型態做調整（譬如適度運動、充足睡眠、頭部保暖等等），偶爾發作時，再使用止痛藥物去緩解。

一週兩次頭痛　經評估可考慮採預防性用藥

若頭痛發作次數達到一週兩次以上，經醫師評估下，或許可開始吃「偏頭痛預防性用藥」；這種預防性用藥，在持續吃一段時日後，可有效下降頭痛天數，也減少急性發作時止痛藥的使用；如果頭痛天數達到一個月超過15天，可能已變成「慢性偏頭痛」，考慮用肉毒桿菌注射或抑鈣基因相關胜肽(CGRP)抑制劑來處理慢性偏頭痛。

過度服用止痛藥　恐讓頭痛症狀惡化

許多偏頭痛的患者，一輩子沒有服用過預防性用藥；陳柏妤醫師強調，演變成慢性偏頭痛之外，還因為一味地吃大量止痛藥，併發出「藥物過度使用之頭痛」，止痛藥到這個階段，已經變成讓頭痛惡化的幫凶，此時可能會需要安排住院戒除止痛藥，協助患者處理初期的藥物戒斷症狀，回歸正確的治療方針。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53090

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