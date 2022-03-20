房市／2022最夯職業永續管理師　大學先修這門課搶先機

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高雄大學副教授林杏子的「電子商務」課程就因融入永續獲得「2021 永續教學實踐與成果競賽」第三名。課程中她帶學生走訪台南關廟的合進麵廠，合進麵廠不僅獲得低碳排生產標章，並保障二度就業婦女工作權，讓課程融入企業倫理與聯合國永續發展目標SDG12責任生產與消費。林杏子更帶領學生成立FB粉專，每則貼文都要連結SDGs，這些實務經驗不僅能讓學生履歷加分，也是學生帶得走的能力。
此外，林杏子也發現許多人對永續的定義不見得相同，要有共識並不容易，因此她開發「SDGs多語系字典」以聯合國公開資料為框架，使用者可以中、日、英、西、法、俄文等六種語系搜尋，找出詞彙對應的永續發展指標。舉例來說，在平台上輸入課程相關的詞彙「公平」，可快速在17項永續發展目標及169項細項指標找出與「公平」相關的SDGs項目，讓師生與各界都能方便上手，開始永續行動的應用。
長榮大學國企系副教授何怡慧則在課堂上讓學生試擬社會企業創業計畫，學生以商管專業為基礎，嘗試設計解決社會問題並連結SDGs的商業模式，強化學生於SDGs、ESG的知識建構與應用。他表示，無論是企業倫理或ESG，兩者都在探索如何做好利害關係人管理，因此，具備與利害關係人溝通的能力很重要。另外，如何善用手邊的有限資源來解決問題，以及因應環境變化的韌性等能力，對於將來的就業都很有幫助。
文藻外大國企系教授廖俊芳2013年因看到高雄當地醫院在服務外籍移工時有一定的醫療服務缺口，開始連結東南亞籍學生到醫院擔任口譯及翻譯人員。2018年進而成立「白色巨塔的小螺絲釘」國際醫療志工團隊。許多參與計畫的學生，也因優異表現與利他態度，一畢業即被延攬至合作場域醫院夥伴的國際醫療部或集團的其他跨國單位上班，因此他鼓勵學生，除了專業能力培養，更要走出校園象牙塔，透過公益參與，培養解決問題的能力。