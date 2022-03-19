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女星離婚到豪門當幫傭！男主人竟是初戀　生活變《燦爛》

▲沈宜英在豪宅當幫傭。（圖／東森）
▲沈宜英在豪宅當幫傭。（圖／東森）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-19 14:07:02

韓國家庭劇《我的燦爛人生》由沈宜英、崔成宰主演，講述沈宜英飾演的平凡女子「朴福熙」，在與前夫元基俊離婚後，帶著兩個孩子到豪門當住宿幫傭，而遇上崔成宰飾演的「張時景」，意外發現彼此是自己的初戀。元基俊離婚後死纏著沈宜英，誤打誤撞成了豪門千金陳藝瑟的司機，沈宜英為了保住工作，只能假裝不認識他，一家四口同在，宛如電視版《寄生上流》。

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劇中，元基俊藉工作之便自由進出豪宅，他躲在幫傭房偷喝紅酒被崔成宰發現，得知那是崔成宰送給沈宜英的禮物，元基俊不但沒有表示歉意，更以前夫身分斥責沈宜英的行為不檢點，不該隨便收男人的東西，還質問兩人的關係，崔成宰一時語塞佯稱自己是小孩的家教老師，被元基俊反虧：「是不是對我們福熙有意思？」

▲崔成宰（中）與元基俊（右）為沈宜英爭風吃醋。（圖／東森）
▲崔成宰與元基俊為沈宜英爭風吃醋。（圖／東森）
沈宜英與崔成宰朝夕相處，兩人的互動越是甜蜜，讓同住的陳藝瑟感到不是滋味，想盡辦法要將她趕走，沒想到突來的身世之亂，將讓陳藝瑟與沈宜英的人生面臨重大的改變。《我的燦爛人生》平日晚間6點在東森戲劇台播出。

除了《我的燦爛人生》，東森戲劇台自4月起將陸續推出多部韓劇，包括金旻載《達利與馬鈴薯排骨湯》、「喜劇女王」李荷妮《One The Woman：雙重人生》、最帥君主「2PM」李俊昊《衣袖紅鑲邊》、全智賢闊別小螢幕五年首次回歸的《智異山》等。

▲元基俊（右）與沈宜英（左）離婚仍找她麻煩。（圖／東森）
▲元基俊（右）與沈宜英（左）離婚仍找她麻煩。（圖／東森）
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