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不到一年乾癬變乾癬關節炎　中榮共同照護提升生活品質

不到一年乾癬變乾癬關節炎　中榮共同照護提升生活品質
不到一年乾癬變乾癬關節炎　中榮共同照護提升生活品質

健康醫療網

2022-03-18 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】21歲張小姐，二年前皮膚開始出現乾癬狀況，不到一年的時間，手指和膝蓋關節變得腫脹疼痛，腳跟和下背也會疼痛，特別是清晨起床時最嚴重。起初接受傳統口服免疫抑制劑治療，但服藥後有明顯的噁心厭食等副作用，皮膚和關節的不適狀況也沒有改善。後經評估使用健保給付的生物製劑，治療一個月，皮膚和關節症狀即改善一半以上；治療三個月後，症狀已全部消失，不需再吃口服藥物，只需每月返診注射一針生物製劑即可穩定控制疾病狀況。

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中榮乾癬跨專科照護團隊　及早診斷病況

台灣乾癬就醫人口一年約有6萬人，約有1/6有合併乾癬性關節炎。乾癬性關節炎早期診斷不易，有些乾癬性關節炎患者診斷時已經關節變形或腫脹疼痛不堪。台中榮總自2016年起開始推動乾癬跨專科照護團隊，結合皮膚科與免疫風濕科專科醫師與技術人員，執行跨科整合服務，幫助病人早期診斷乾癬與乾癬性關節炎。

52個關節超音波診斷　疾病前期就能發現

中榮研創52個關節超音波診斷技術，可以在疾病的臨床前期階段，也就是病人還沒自覺關節腫痛之前，就能發現關節炎的存在，進而提早調整治療策略。迄今已服務515位乾癬和乾癬性關節炎病人，執行2318人次的超音波檢查，發現乾癬病人在外觀上無明顯關節腫脹的情況下，超音波檢查可發現1/2病人有至少一個關節出現中度發炎的情況；若只靠醫師徒手檢查的話，則只有1/5的機會發現關節發炎。這項成果也於110年八月發表在國際知名醫學期刊。

乾癬出現異常症狀　應盡速就醫治療

此外，也會定期監測病人的頸動脈內膜厚度，提早發現動脈硬化，降低心血管疾病發病機率。中榮呼籲，患有乾癬的民眾，如有任何關節不適、手指腳趾腫、下背痛等，請務必諮詢皮膚科醫師或免疫風濕科醫師，進一步X光或關節超音波檢查，及早發現、及早治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53124

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