不到一年乾癬變乾癬關節炎　中榮共同照護提升生活品質

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台灣乾癬就醫人口一年約有6萬人，約有1/6有合併乾癬性關節炎。乾癬性關節炎早期診斷不易，有些乾癬性關節炎患者診斷時已經關節變形或腫脹疼痛不堪。台中榮總自2016年起開始推動乾癬跨專科照護團隊，結合皮膚科與免疫風濕科專科醫師與技術人員，執行跨科整合服務，幫助病人早期診斷乾癬與乾癬性關節炎。
52個關節超音波診斷 疾病前期就能發現
中榮研創52個關節超音波診斷技術，可以在疾病的臨床前期階段，也就是病人還沒自覺關節腫痛之前，就能發現關節炎的存在，進而提早調整治療策略。迄今已服務515位乾癬和乾癬性關節炎病人，執行2318人次的超音波檢查，發現乾癬病人在外觀上無明顯關節腫脹的情況下，超音波檢查可發現1/2病人有至少一個關節出現中度發炎的情況；若只靠醫師徒手檢查的話，則只有1/5的機會發現關節發炎。這項成果也於110年八月發表在國際知名醫學期刊。
乾癬出現異常症狀 應盡速就醫治療
此外，也會定期監測病人的頸動脈內膜厚度，提早發現動脈硬化，降低心血管疾病發病機率。中榮呼籲，患有乾癬的民眾，如有任何關節不適、手指腳趾腫、下背痛等，請務必諮詢皮膚科醫師或免疫風濕科醫師，進一步X光或關節超音波檢查，及早發現、及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53124
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