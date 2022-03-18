保時捷與皮克斯動畫首度合作 攜手打造 Sally Carrera
為了能夠提供更多孩童和青少年長期援助，北美保時捷與皮克斯動畫（Pixar Animation Studios）團隊共同發起一項非常特別的企劃。近幾個月來，皮克斯動畫的團隊跟 Porsche Exclusive Manufaktur 持續設計、開發一款獨特的 911 Carrera，慶祝 2002 年《汽車總動員》電影中名為 Sally 的 911 Carrera 的 20 歲生日。保時捷繼 3 月初捐贈 100 萬歐元援助因烏克蘭衝突而受難的民眾後，也將在祖文豪森打造這部車，並交由蘇富比（RM So-theby’s）進行拍賣。拍賣這款獨一無二 911 的所得將會追加捐贈給美國慈善機構 Girls Inc.以及聯合國難民署（UNHCR）駐美辦事處，持續援助烏克蘭受難民眾。
「《汽車總動員》中的Sally一向致力幫助他人，20年來我們一直深受Sally熱心的啟發」皮克斯動畫公司的創意總監Jay Ward 表示。「如今，我們將第一次以這個我們親手打造的角色Sally Carerra為靈感，製造一部可合法上路的全新保時捷911。全球只有一輛，而且拍賣所得收益將用於幫助孩童、支持在美國的女孩們接受完善的教育計畫，以及援助受俄羅斯入侵烏克蘭影響的婦女與孩童。」
【Pixar and Porsche return Sally Carrera to the road】影片，請見官方連結：https://www.youtube.com/watch?v=WwKJZwtiRT8