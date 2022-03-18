乳癌每天奪6人性命　預防關鍵只有1個

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樂生療養院一般外科王志堂主任表示，乳房自我檢查很簡單，只要在平時沐浴時就能自我進行，當發現有異樣分泌物、異常腫塊、皮膚紅腫、皮膚不明變化、乳房大小形狀改變，或腋下淋巴腺紅腫等，應盡早就醫做檢查。
目前國健署已補助45歲以上未滿70歲婦女或40歲以上二等親內、有乳癌家族史者的女性，接受每2年1次乳房X光攝影檢查服務。
乳房攝影檢查 檢測可準確
王志堂主任說，有些民眾怕痛而拒絕或延遲乳房攝影檢查，要求醫師只做乳房超音波檢查，但因為乳房超音波較適用於緻密型乳房，對於脂肪量高的乳房，若腫瘤與脂肪均為相同回音性質就較困難判讀，因此還是得利用X光乳房攝影，以偵測早期乳癌-乳房組織小於0.5公厘的微鈣化，尤其是東方女性的乳房組織緻密且脂肪含量少。
磁振造影 減低疼痛、輻射暴露
王志堂主任指出，目前磁振造影（MRI）已應用在乳癌檢測，因此怕痛又擔心輻射線暴露的民眾，可以利用MRI抓出乳房軟組織的病灶、早期發現具侵襲性的原位癌（如原位性乳管癌）及偵側多發性乳癌；MRI也適合曾隆乳的女性，以清楚區別腫塊的性質是美容造成的硬塊或腫瘤。
乳癌高危群注意 早期治療是上策
王志堂主任強調，乳癌高危險群如具生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第一胎、未哺育過母奶）、具有乳癌家族史、長期使用口服避孕藥或賀爾蒙補充劑者、不健康飲食、缺乏運動及不良習慣（抽菸、喝酒）等，都可透過定期篩檢檢查加以預防。
王志堂主任呼籲，乳癌雖然可怕，但早期乳癌的5年存活率高達9成以上!只要定期做乳房檢查，早期發現，接受治療，乳癌絕非絕症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53110
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