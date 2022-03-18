吃錯止痛藥當心洗腎！　專家解析「服用止痛藥原則」

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國人習慣自行到藥房買止痛藥，或是吃外國製的止痛藥，不先徵詢醫師或藥師，以致常吃出問題，甚至演變到洗腎的地步。
黃耀宣醫師表示，常見的止痛藥可分為三大類，分別是乙醯胺酚 (acetaminophen)、非類固醇消炎止痛藥 (NSAID)、鴉片類止痛藥 (opioid analgesics)，其中，鴉片類止痛藥是醫師處方用藥，嚴格控管，另2類可在藥局買到。
乙醯胺酚「不含消炎成分」 過量恐致肝衰竭
黃耀宣醫師說，乙醯胺酚是非消炎止痛藥，經由抑制中樞神經系統，阻斷疼痛傳導，緩解發燒頭痛，如普拿疼、斯斯，通常強調「不含消炎成分」，它從肝臟代謝，有嚴重肝臟疾病者，應避免使用，在美國含乙醯胺酚止痛藥服用過量，已經成為急性肝衰竭的首要原因。
非類固醇消炎止痛藥 易傷胃肝腎
黃耀宣醫師指出，非類固醇消炎止痛藥含有消炎成分，大多具有消炎、鎮痛、退燒等藥效，如阿斯匹靈 (asprin)、布洛芬 (ibuprofen)等，從肝、腎代謝，容易出現腸胃、肝及腎方面的副作用，主要是影響到腎臟。
以這起個案的曾男而言，吃的止痛藥是非類固醇消炎止痛藥 (NSAID)，會影響到腎臟，而曾男原本就有慢性腎臟病，才吃1個月就腎功能大幅滑落，在換上別類的止痛藥之後，腎絲球過濾率才慢慢回到原有數值。
不過量不易產生副作用 這些人勿擅自服用
黃耀宣醫師強調，上述的3大類止痛藥，除了鴉片類止痛藥能止痛之外，另2類止痛藥也都有止痛效果，一般人只要不過量，服用後通常不會有大的副作用，很快就從身體代謝掉，但若有肝腎及腸胃疾病者最好由醫師開藥，不要自行服用止痛藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53120
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