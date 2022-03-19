當心打呼影響「性趣」！　微創無線電波手術重拾幸福

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微創無線電波手術 具即時性重建呼吸道微創無線電波手術，治療睡眠呼吸中止症有「即時性」的療效，徐毓婷主任說明，其僅需局部麻醉，患者先口含麻藥，之後醫師局部施打麻藥，再將無線電波打在肥厚的舌頭與軟顎上，整個手術過程約10-15分鐘，傷口僅針頭大小，術後無需住院。不像傳統手術需切除軟顎、扁桃腺、甚至舌根，經由無線電波，讓鬆弛的肌肉組織緊實，重建寬敞的呼吸道，而達到治療打呼的效果。
不過這項手術非徹底根治的療法，每施作一次，可維持半年至一年的效果，對於畏懼手術及無空住院的患者，此手術是值得參考與選擇的治療方式。
台灣失眠人口多 及早就醫健康生活全台灣每五人，就有一人有失眠的情況，目前失眠人口已超越四百萬人。在所有睡眠障礙的患者中，又以「睡眠呼吸中止症」為常見的症狀，保守估計有高達七十至八十萬人口，深受其苦。徐毓婷醫師呼籲，民眾若有睡眠障礙時，建議及早求醫找出原因，因為有優質美眠，才能帶來健康心靈與幸福生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53106
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