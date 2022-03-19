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當心打呼影響「性趣」！　微創無線電波手術重拾幸福

當心打呼影響「性趣」！　微創無線電波手術重拾幸福
當心打呼影響「性趣」！　微創無線電波手術重拾幸福

健康醫療網

2022-03-19 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名42歲任職於大企業的女性主管，一年多前因配合公司疫情管控規定，與國外分公司的視訊會議大幅增加，導致日夜作息不規律，精神不佳，更發現月經失調，自感無「性趣」，影響夫妻之間感情，因而求診。透過睡眠檢查，該患者診斷為「阻塞型睡眠呼吸中止症」，經「微創無線電波」治療阻塞的呼吸道後，病況快速改善，連夫妻恩愛也重拾幸福。

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阻塞型睡眠呼吸中止症　嚴重恐致命澄清醫院中港院區耳鼻喉科徐毓婷主任表示，阻塞型睡眠呼吸中止症不只是打呼而已，更可能因睡著時缺氧，而有併發全身系統性疾病之風險，如高血壓、心肌梗塞、心律不整、腦中風、鬱血性心衰竭、賀爾蒙失調等；更有研究顯示，隨著打呼或呼吸中止的嚴重度增加，死亡率也跟著增加，因此不能輕忽打呼這個問題。

微創無線電波手術　具即時性重建呼吸道微創無線電波手術，治療睡眠呼吸中止症有「即時性」的療效，徐毓婷主任說明，其僅需局部麻醉，患者先口含麻藥，之後醫師局部施打麻藥，再將無線電波打在肥厚的舌頭與軟顎上，整個手術過程約10-15分鐘，傷口僅針頭大小，術後無需住院。不像傳統手術需切除軟顎、扁桃腺、甚至舌根，經由無線電波，讓鬆弛的肌肉組織緊實，重建寬敞的呼吸道，而達到治療打呼的效果。

不過這項手術非徹底根治的療法，每施作一次，可維持半年至一年的效果，對於畏懼手術及無空住院的患者，此手術是值得參考與選擇的治療方式。

台灣失眠人口多　及早就醫健康生活全台灣每五人，就有一人有失眠的情況，目前失眠人口已超越四百萬人。在所有睡眠障礙的患者中，又以「睡眠呼吸中止症」為常見的症狀，保守估計有高達七十至八十萬人口，深受其苦。徐毓婷醫師呼籲，民眾若有睡眠障礙時，建議及早求醫找出原因，因為有優質美眠，才能帶來健康心靈與幸福生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53106

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