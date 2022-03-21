▲ KYMCO CV3 開賣三個月締破億銷售！首批交車盛典結合安駕活動

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打造豪華三輪旗艦巡旅格局 CV3強悍性能與頂級配備兼具
突破傳統巡航車款造車框架的紅牌豪華三輪探險巡旅 CV3，擁有運動化的粗獷造型，充分詮釋 Adventure 探險個性，結合旗艦型的配備格局與強悍性能，打造市場中獨一無二的三輪巡旅先鋒。高輸出設定的直列雙缸 8V 引擎，不僅擁有高達 51PS 最大馬力輸出，更提供兩種動力模式，包含正常天候下可完全發揮動力潛能的「全動力」模式，另有可視天候狀況緩和動力輸出的「雨天」模式，有效減少輪胎打滑、提升行車安全表現。優異的輸出效能，銜接PTM傳動系統，透過窄化的碳纖維皮帶，兼顧傳輸高效能、輕量化與優化傳動靜音，並達成前後配重 50:50 的完美平衡境界。
專利前雙獨立懸吊避震系統，更是CV3 傲視車壇的武器，採用專利轉向軸機構，可提供順暢的轉向操控感，達到最大 40 度的傾角極限，搭配前後完美配重、低座高與低重心、高剛性輕量化車架等優勢，可兼具穩定與靈活性的操控表現。此外，CV3 更標配電子防傾倒系統，在車速 13km/h 以下與引擎轉速 2,000rpm 以下時，可手動啟動電子防傾倒系統，可鎖定前懸吊固定車身，路口停等時無需雙腳著地，且只需轉動油門加速至 2km/h 以上或是引擎轉速 2,200rpm 以上，系統就會自動解除鎖定，更具安全與便利性。
旗艦般的豐富配備更是 CV3 讓車友激賞的優勢，外觀上配備有反射式 LED 頭燈與 LED 巡弋尾燈，大幅提升照明性能與辨識度；此外，更配備兩段可調風鏡、三段可調加溫把手、三段可調腰墊、Multi-Fit 後座設計、後扶手、中置多功能開關組、Keyless 感應式鑰匙、6 吋 TFT 彩色儀表板、可於 45~130km/h 區間設定的汽車級定速巡航等豪華配備，大幅提升騎乘舒適度與便利用車生活。
重視騎乘安全善盡社會責任 安駕活動同日舉辦
首批百位 CV3 的車友於當天共襄盛舉【CV3 全球首批交車盛典】之際，不僅興奮透過「授鑰儀式」接下愛車鑰匙、進行大合照留下難得的回憶以外，更在熟悉車輛基本功能後，立刻啟程前往位於彰化的 ARTC 財團法人車輛研究中心，進行安駕活動。透過於台灣相當知名的「恒典摩托訓練學院」於封閉場地與專業教練的指導下，了解如何以正確騎乘觀念與姿勢將CV3卓越的性能發揮淋漓盡致。藉由【CV3全球首批交車盛典】的舉辦，不僅展現 KYMCO 以車主為尊、回饋車主的最大誠意，更期望藉由安駕活動的安排，清楚演繹CV3 首重長途旅程的舒適性。未來 KYMCO 也將持續針對CV3舉辦更多元的車主活動，讓車主體驗「CV3 不僅是交通工具，更是一種新的生活型態」展現巡旅新態度！