▲ 台灣奧迪攜手台泥儲能 NHΩA.TCC 響應純電永續

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台泥儲能 NHΩA.TCC 的「Earth Helper」永續串聯計畫，理念是將電動車充電時累積的減碳量，兌換成真實社會的回饋，持續推動公益與活絡在地環境，台灣奧迪率先與其合作，成為國內首家車廠加入 NHΩA.TCC Earth Helper 永續串聯計畫， 將於 4 月正式上線，凡 Audi 純電車主在 NHΩA.TCC 充電站及全台 8 座 Audi 極速充電站，只要掃描 NHΩ[email protected] 官方帳號「Earth Helper」，即可線上累積永續分數，將車主每次充電電量度數轉換成減碳量，當達成各階段減碳目標即可換取徽章並獲得多項獎勵，包含體驗券及抽獎券。為愛車充電的同時，其中 5% 充電費將投入偏鄉部落急難救助基金；未來「Earth Helper」永續串聯計畫也將規劃更多元的環保活動與綠色旅遊給予消費者。
NHΩA.TCC Earth Helper永續串聯計畫詳細內容請見NHΩA.TCC官方網站
Audi x 台泥 DAKA 和平村永續微旅
台泥 DAKA 園區是行駛蘇花公路必經且南澳花蓮之間的重要指標，同為開放生態循環工廠，是生態、知識、文化、休憩場域，符合四環品牌期望串聯在地打造低碳旅行的初衷，因而著手合作，為 Audi 純電車主們與家人打造一趟享受東台灣秘境美地的旅行，不僅能夠體驗台泥和平港珊瑚礁生態及苗圃復育等多項在地化活動，同時也探索透過澳花部落設計與發展太陽能蓄能供電，而活化促進在地產業帶動的漢本海洋驛站，讓Audi純電車主們在旅途中充分感受四環品牌透過跨產業合作的零碳排放永續願景。
目前台灣奧迪串聯在地充電合作夥伴 EVOASIS 、EVALUE、TAIL 特爾電力、NHΩA.TCC 於交通樞紐地區，為純電車主提供全台 35 個 DC 快充站點，支援最高 200kW 功率的高效充電服務，同時藉由響應 NHΩA.TCC 「Earth Helper」永續串聯計畫，未來 Audi 純電車主可於花蓮熱門的景點「台泥 DAKA」園區進行充電服務及體驗在地永續微旅，享受便捷的純電生活。