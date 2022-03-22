華燈阿季「這件事」。。醫師：其實，沒那麼簡單！

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夯劇華燈初上第三季上檔、很多人已經熬夜追完八集。除了揭曉真正害死蘇媽媽的兇手，第三季劇情中另一個意外轉折就是---「阿季」與中村先生一夜春宵之後、竟然就…..懷孕了。
由於劇中人設推測、阿季估計已經四十好幾….，而且每日菸酒不離身、還熬夜（上班），一發就中的機會究竟有多少呢？
醫師指出，資料顯示，即便是身體健康、排卵正常、算好時間行房，超過四十歲以後、女性自然懷孕率每個月也只有5％不到！
台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會兩大學會公布最新的不孕家庭調查結果更顯示，「高估自然懷孕率」、「對自身生殖能力過度自信」以及「求助生殖醫學次序誤解」，是造成台灣夫妻備孕到成功懷孕、平均足足花上6.1年的重要原因！
台灣生殖醫學會秘書長何信頤指出，根據最新的調查顯示有過半的男女性以為排卵期愛愛如果不避孕的話，應該有超過50％的懷孕率。其實這是對於自然懷孕成功率過度美好的想像，實際的懷孕狀況是，即便是身體健康的30歲女性、在排卵期性行為的自然懷孕率也只有20%（每月），然後隨著年齡增長下降、到40歲只剩5%。
也因為高估自然懷孕率，何信頤指出，這項調查顯示，80%不孕夫妻、要花費6.1年才能成功受孕。其中，診斷不孕前、平均花費2.9年嘗試「自然懷孕」。遠高於WHO：35歲前嘗試一年沒有懷孕，或是35歲以後嘗試半年不懷孕。就醫檢查的建議。
此外，受訪對象有過半數民眾認為月經不順、經痛、經血異常等狀況，並不至於影響生育。也就是說，誤以為身體沒有疾病、就等於生殖功能正常。
即便發現無法順利懷孕，很多人都會先從調整生活作息、調理身體、拿開工鏟子、求神問卜、分享好孕棉等著手，調查顯示，確診不孕後仍會嘗試1.7年、才會接受治療。
中華民國生育醫學會理事長張帆指出，在求子的過程中，並不是做完「檢查」就好，就算檢查結果沒有異常，也不是終點。「終點是懷孕、生子」。
「有時甚至是在治療過程中，才會發現無法自然懷孕的問題，」張帆理事長指出，例如，先前有一對夫妻，結婚第二年開始準備懷孕、三年多沒有下文，求助醫師，一開始僅注意到先生精子數量少，開始進行試管嬰兒療程後、才進一步發現，原來太太的卵巢接受刺激後、卵子發育的過程中也有狀況。逐步調整之後，終於藉由試管嬰兒技術、成功懷孕。
建議民眾要及早進場投資「育齡知識」，且規劃備孕時務必掌握「2要2不」，要及早檢查、要科學備孕、不拖延、不放棄，求子之路才會更精準、有效率。
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