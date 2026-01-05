我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市率六都之先，推出家用廚餘機補助計畫，原定1萬戶的名額，3天來已有約5千戶提出申請，很多市民擔心動作太慢搶不到補助，民代也紛紛敲碗要求追加。台中市長盧秀燕表示，將觀察未來幾天趨勢，如果還是很熱烈、大家搶著登記，會進行整體評估並儘快向市民宣布。盧秀燕今（5）日上午主持中台灣燈會記者會，受訪時媒體問及台中市補助廚餘機，市民反應熱烈一事，盧秀燕表示，台中市推出1萬戶家用廚餘機補助方案，不僅是全國數量最多，也是六都唯一，非常符合都會生活的需求。補助辦法規定必須先購入，才能拿發票和保固卡上網申請，自2日開始登記，才3天已有近5千件民眾完成申請手續。這幾天台中市各電器行大排長龍，業者透露，廚餘機的銷量已經追上過去整年的業績；很多民眾擔心動作太慢，就無法申請補助。盧秀燕說，不分藍綠白的議員都建議補助家用廚餘機，市府聽見了從善如流，現在多位議員喊滾動加碼，市府會觀察未來這幾天的趨勢，如果大家還是搶著登記，會進行整體評估。