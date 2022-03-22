切除攝護腺癌憂漏尿、損性功能？　達文西手術助擺脫危機

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攝護腺癌為台灣男性第六大癌症，多數症狀以攝護腺肥大來表現，如：頻尿、夜尿、解尿不順、尿流細小、尿液無法排空等，好發於50歲以上的男性，其發生與老化、家族遺傳及基因有關；若血親在60歲前罹患攝護腺癌，本身也罹患攝護腺癌的機率高達一般人的兩倍以上。
攝護腺手術分3種 傷及神經恐留後遺症
台北慈濟醫院泌尿科張尚仁主任表示，若確診攝護腺癌，在腫瘤尚未轉移前以「根除性攝護腺切除術」為治療首選。手術依其術式分為：傳統開腹手術、微創腹腔鏡手術及微創達文西手術三種，但攝護腺位於腹腔深處，術中一旦傷及神經，恐造成尿失禁及性功能障礙的後遺症。
達文西手術 恢復快、併發症少
傳統的開腹手術需於下腹部開一15公分的大傷口，常造成大量失血，術後也需較長的恢復期。泌尿科游智欽醫師提及，相較之下，達文西手術與腹腔鏡手術皆屬微創手術，僅需開4個小孔，不僅疤痕美觀，也能降低手術失血量，且有放大10倍的3D清晰視野，加上器械仿造人體手腕能靈活旋轉、抓取、運針的精密動作，故可在保留最多正常組織的情況下，將病灶根除乾淨，把手術的風險及疼痛感降至最低，加速復原。
憂漏尿、勃起功能障礙 這樣做降低發生率
不少攝護腺癌症患者，因擔心手術會造成尿失禁、勃起功能障礙，怯於手術治療；對此，泌尿科許竣凱醫師表示，透過達文西進行手術，不僅傷口小，也有利於保留攝護腺周遭的血管及神經，能大幅降低術後漏尿及性功能障礙問題。
值得注意的是，部分攝護腺癌患者無明顯症狀，建議只要超過50歲或40歲以上有攝護腺家族病史的男性都應定期接受篩檢，以利早期診斷，早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53140
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