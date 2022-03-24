「日本瓜哥」揪唐澤壽明騎摩托車拜訪 地方媽媽全瘋了
日本2021年網路票選第一名的旅遊節目、東京電視台週六晚間黃金時段的招牌節目《歐兜邁冒險趣》，3月26日即將在民視無線台首播，主持人出川哲朗是日本非常受歡迎的當紅諧星主持人，每集節目都會邀請日本大腕級藝人，跟著他戴著西瓜安全帽騎著電動摩托車到各大鄉鎮，所到之處引起當地民眾的騷動，尤其是女性粉絲以及婆婆媽媽更是追著主持人跑，有時候錄影被女粉絲們團團圍住也成為節目播出的一部分，畫面爆笑更是看出主持人的高人氣，台灣網友甚至形容他是「日本版瓜哥」到各地送幸福。
主持人出川哲朗騎著電動摩托車拜訪日本觀光勝地、溫泉廟宇或尋找美食名產，日本大概是台灣10.5倍大，車程之長令人難以想像，但每20公里就必須充電的「歐兜邁」往往都會有爆笑的突發狀況，節目中電動摩托車沒電時，主持人出川哲朗發揮機智用溫馨以及爆笑的方式衝民宅求救，或者直接牽著電動摩托車找到可充電的地方為主，不喊卡意外狀況不NG，走到哪裡就拍到哪裡實境演出，用他獨特觀點介紹把日本風景帶給大家，甚至有些地方都是日本人自己都沒去過的景點，節目令人期待。
藉由他的親和力，節目每到任何一個鄉間小鎮就會引起大騷動，最近還榮登日本2022年新年假期明星電視廣告播出次數總冠軍，台灣人熟知的廣告女王本田翼和米倉涼子都遠不及他。本次播出集數來賓尚有台灣熟知的唐澤壽明及田村亮等人，台灣地區民視無線電視台首播，並同步於「民視娛樂」及「民視日本情報站」粉絲專頁提供相關訊息，喜歡日本節目的觀眾，敬請鎖定民視無線台每週六晚間七時播出的《歐兜邁冒險趣》。
民視繼《嵐的運動會》之後，再次推出日本旅遊綜藝節目《歐兜邁冒險趣》，3月26日開始民視無線台首播，喜愛日本、想要重溫日本觀光勝地及了解日本隱藏巷弄小吃的你，千萬不要錯過！（編輯：楊穎軒）