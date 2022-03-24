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VW 小改款 T-Roc 預售開跑！ 早鳥優惠價 119.8 萬起

▲ VW 小改款 T-Roc 預售開跑！ 早鳥優惠價 119.8 萬起
▲ VW 小改款 T-Roc 預售開跑！ 早鳥優惠價 119.8 萬起

2GameSome - 有車賞

2022-03-24 16:25:00

台灣福斯汽車針對小改款 T-Roc 搶先公佈預售價格，T-Roc 280 TSI Style Design 與 330 TSI R-Line Performance 預售價分別為 122.8 萬元與 144.8 萬元，同時加碼提供早鳥優惠價 119.8 萬元、142.8 萬元；預售期間下訂 280 TSI Style Design 車型，可享有雙色懸浮式車頂（價值 20,000 元），並加贈首兩次免費換油保養，330 TSI R-Line Performance 預售限定車型全台限量 80 輛，搭載專屬黑化風格套件。

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小改款 T-Roc同樣以 Coupe-like 斜背設計，此次推出全新車色「紳士雲灰」、「金屬莫蘭迪綠」，同時 280 TSI Style Design 更是 Volkswagen 唯一配有雙色懸浮式車頂（價值 20,000 元）車款，而 330 TSI R-Line Performance 則配備 R-Line Performance 專屬外觀套件，包含 R-Line Performance 專屬銘牌、運動化雙邊四出排氣飾框等，內裝則有 R-Line Performance 專屬金屬踏板、R-Line Performance 專屬車內飾板，車頂部分除 R-Line Performance 運動化湛黑頂蓬以外，更標配全景式電動玻璃天窗；此外，預售期間下訂可直接升級獨享限量 80 組黑化風格套件，包含黑化風格後視鏡罩、黑化風格窗框、後方深色隱私玻璃、碳纖維風格 C 柱設計、黑化風格排氣飾框及黑化風格內裝，再配上 19 吋 Misano 黑化風格鋁圈及湛黑車頂行李架。 

以駕駛人導向的全新數位化座艙同樣展現跑旅本色，280 TSI Style Design 車型與 330 TSI R-Line Performance 車型，分別採用 Vienna 運動型真皮座椅和  Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅，以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調，並且新增駕駛座 12 向電動調整附記憶功能；另採用更符合人體工學的數位化座艙設計，標配最新 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、Digital Cockpit Pro 10.25  吋全邏輯數位化儀表、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與 無線 Apple CarPlay）及手機無線充電裝置，330  TSI R-Line Performance 車型更採用 R-Line Performance 專屬運動化真皮多功能方向盤（觸控式），另外新增 Easy Open／Close 電動尾門（感應式自動開啟 / 延遲關閉）。

330 TSI R-Line Performance 在動力部分享有最大馬力 190ps 和最大扭力 32.6kg/m，另外更搭載 R-Line Performance 專屬運動化懸吊系統，車身降低 10mm，同時具有 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統和 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統。

主被動安全科技方面，小改款 T-Roc 搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，加入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，另新增 Emergency Assist 緊急待援輔助系統及主動乘員防護系統 （前方及後方偵測）；此外，全車系標配 IQ.LIGHT 智慧燈組，全天候照明燈 （附角落照明功能），而 330 TSI R-Line Performance 車型更擁有 LED Matrix 矩陣式頭燈與 DLA 動態頭燈自動切換，其具備多模式照明技術且光型依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化。

小改款T-Roc即日起早鳥預售正式展開，並且自 4 月 2 日（六）起於全台 Volkswagen 展示中心巡迴展出。

2022年式 T-Roc預售價：

車型

早鳥優惠價

預售價

280 TSI Style Design

1,198,000元

1,228,000元

330 TSI R-Line Performance

1,428,000元

1,448,000元

（詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）

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