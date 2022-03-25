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卵巢癌完善治療　多部科協同是關鍵

卵巢癌完善治療　多部科協同是關鍵
卵巢癌完善治療　多部科協同是關鍵

健康醫療網

2022-03-25 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】50歲王小姐因腹痛6個月，而且一直有解便不順的困擾，經超音波檢查後發現是卵巢長了4公分的巧克力囊腫，於是接受了腹腔鏡患側卵巢輸卵管切除，但病理報告發現已是卵巢癌，轉診到臺中榮總婦產科呂建興主任門診並確診為卵巢癌，因此病人接受了子宮、卵巢、輸卵管、網膜、淋巴腺摘除手術，且術中發現腫瘤已侵犯到直腸，故術中聯絡大腸直腸外科鄭厚軒醫師行直腸切除手術。

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清除可見腫瘤　化療後無復發　

王小姐的腹腔內所有肉眼可見腫瘤，已全部被清除乾淨，經化驗後，為卵巢癌第三期，術後病人再接受6次加強化療，由手術至今，開刀已滿4年半，目前病人狀況穩定，追蹤電腦斷層及腫瘤指數，顯示一切良好，並無腫瘤復發情況。

標準的卵巢癌手術，範圍包括切除子宮、雙側卵巢輸卵管、網膜、後腹腔淋巴腺。如果有發現轉移到其他器官，在評估對該器官切除後對原本功能的影響之下，也要盡量切除腫瘤所在的部位。

初次切除腫瘤　提高存活率

臺中榮總婦女醫學部石宇翔醫師表示，一個完善的手術甚至可能包含腸道切除、肝臟部分切除、脾臟切除等。這些器官有重要功能、切除後的影響，需要仔細拿捏；有時需要手術器官是婦癌科醫師個人不專精的、需要其它外科醫師的協助；也可能手術部位風險較高，技巧特別艱難，例如腫瘤整個包住大血管。因此要兼顧安全又能把腫瘤切乾淨。若在初次手術切除卵巢腫瘤之技術卓越，使殘留腫瘤率低，整體存活率提高。

石宇翔醫師指出，卵巢癌是婦癌中最為棘手的疾病，素有沉默殺手的稱號。新診斷個案屬於晚期疾病(第三期或第四期)，最有效的治療方式為完善的切除手術(optimal debulking)，故婦癌專科醫師專精的手術技術、以及跨團隊外科醫師的協助；盡力將腫瘤切除乾淨，是晚期卵巢癌之5年存活率提升重要關鍵。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53206

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