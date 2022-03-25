異位性皮膚炎健保給付難申請？　健保署回應：已納入討論

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目前健保對於中重度異位性皮膚炎的生物製劑給付條件為：每週2次到院照光，連續3個月，加上服用2種免疫抑制劑，異膚面積與嚴重程度指數(EASI)仍達20分以上者，可申請使用。丁淑敏秘書長表示，協會於去年年初提請健保放寬申請，訴求包含：放寬嚴格的疾病嚴重度定義、口服抑制劑劑量調降、延長一年暫緩續用時機至兩年。
健保署已徵詢學會專家 最快今年６月共同擬定會議討論
健保署也於23日特別回應，對於異位性皮膚炎的病患，特別是青少年，深受疾病之苦，希望能有更好的治療選擇，均能感同身受。在已有治療藥品的前提下，對於新研發藥品收載後是否放寬給付範圍，確實面臨取捨上的困難。因總額成長有限，且此資源屬於台灣全體民眾，增加了一個疾病的治療對象或範圍，也一定會排擠其他疾病的藥品治療，所以必須作最有效益的利用，健保署定會積極處理這問題。
健保署推動使用者付費之部分負擔政策，也是希望強化民眾對健保醫療費用的意識，能珍惜健保資源，減少不必要的醫療行為，讓真正需要新藥、新特材、新科技等病人有機會獲得健保給付。而協會所訴求之藥品應為含dupilumab成分藥品，健保署於108年12月1日將此藥品納入健保給付，用於治療全身慢性重度之異位性皮膚炎患者，109年健保申報金額為1,389萬元，110年為9,606萬元，使用人數亦由79人成長至317人，每人每年藥費為約17.6萬元至約30.3萬元。
有關異位性皮膚炎病友協會等單位建議放寬給付條件，健保署依流程徵詢中華民國風濕病醫學會、台灣皮膚科醫學會及中華民國免疫學會之臨床專業意見，且再召開專家諮詢會議討論，估計給付規定放寬後將增加健保財務衝擊，基於健保財務平衡與穩定，故建議廠商須降價並請廠商依建議修訂之藥品給付規定重新提出財務衝擊資料後，若後續作業順利，最快可提至111年6月共同擬訂會議討論。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53207
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