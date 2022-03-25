男墜下水道OHCA　葉克膜搶回一命　化解癱瘓危機

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急診醫學科游秉勳主任表示病人到院時已無生命徵象，立刻搶救並啟動創傷醫療團隊合作機制，急診與葉克膜專家心臟外科陳威元主任、創傷中心團隊共同合作搶救生命。據悉病人溺水超過1分鐘，因此游秉勳也表示，119救護人員使用體外自動心肺復甦機（LUCAS）能不受地形或顛簸影響維持高品質的CPR，支持著心臟停止的血氧流動，保護腦細胞與器官組織存活，避免導致無法復原的腦損傷，此次搶救生命成功，119搶救得宜、即時送醫功不可沒。
心臟外科陳威元主任表示，張男在急救後迅速恢復心跳血壓，但血氧濃度持續偏低，胸部X光呈現雙側肺浸潤，呈現急性呼吸窘迫的現象。詳問目擊同事，得知張男被發現時臉部浸泡在水中，疑似溺水。此時病人的循環系統雖已恢復，但仍會因肺部無法進行氣體交換而導致全身缺氧、各器官陸續受損。陳主任立刻啟動葉克膜小組，在最短時間內為病人裝上葉克膜（ECMO）提供身體足夠的氧氣，病人的狀況才逐漸穩定．
急救溺水者 考驗整個醫護團隊快速反應
創傷醫療團隊郭錦璋主任介紹，創傷團隊是承擔第一線外傷急救重任的團隊，目的在於有效提高急救成功率，因此從重大外傷病人送進急救的那一刻起，即啟動創傷團隊成員協助，成員必須在30分鐘內抵達協助並全權接手指揮處置流程，若病人有骨科或其他專科相關病症，也會通知該科醫師，病人進入手術房、收治病房至出院後，創傷團隊的任務才算完成。
當日趕赴現場的創傷成員外科陳家榮醫師同時也是此次收治病人的主治醫師，安裝ECMO兩天後，病人還沒醒，就在ICU加護病房持續觀察，擔心病人因溺水造成腦缺氧損傷，陳家榮每日探望病人，之後病人醒來對談自如，心中才放下大石，卻又發現病人因爲脊椎骨折造成下半身癱瘓，因此馬上緊急會診骨科黃漢仁主任安排手術穩定脊椎功能，術後再透過查房閒聊的方式鼓勵病人慢慢做復健來恢復下半身肌力，並以之前墜落傘兵為例來激勵病人不要放棄任何的希望，陳家榮醫師表示，「他傷的很重，但之後努力認真復健，開始時腳完全不能動到最後我看到他是自己走到門診來找我，真的很感動。」
經治療 張男順利化解癱瘓危機
而此次幫助癱瘓雙腳重新站起的骨科黃漢仁主任則說道，一般重大外力衝擊易骨折，骨裂，嚴重會導致截癱，甚至死亡。張男還年輕，醫療團隊發現病人癱瘓，就立刻會診骨科找出問題，骨科透過電腦斷層（CT）及核磁共振（MRI）影像發現癱瘓主因是腰椎爆裂性骨折並神經壓迫，因為無防備的高處墜落意外事故就是造成脊椎損傷的常見原因之一。
在判斷張男是急性神經損傷，等生命跡象穩定之後，馬上實行脊椎手術，傳統對脊椎損傷急性壓迫的術式，都是椎弓切除手術並後融合打釘固定手術，這種手術破壞較大，可能造成脊椎的二次傷害，黃漢仁主任採取破壞較小的椎弓鑽洞減壓手術，保留大部分的脊椎構造，配合骨釘後融合固定手術，才能給予病日最大的復原機會，之後搭配藥物與物理復健治療，促進損傷修復。黃漢仁強調，腰椎意外骨折時，正確的判斷、合適的開刀方式，配合積極的復健治療有機會避免造成永久癱瘓的遺憾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53168
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