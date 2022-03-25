投資海運好機會！台北港物流倉儲區2-1期開放招商

基隆港務分公司台北港營運處今（25）日宣布，台北港物流倉儲區第2-1期已完成造地，共37公頃土地即日起將啟動招商，歡迎有意投資台北港的業者，參與北台灣港埠建設。
台北港為北部地區最大國際商港，港務公司表示，台北港地理區位良好，可提供完善港埠資源予產業界開發使用，去（2021）年台北港貨櫃運量創歷史新高達200萬TEU，整體貨運量也達到8,966萬噸。台北港營運區域劃分為東碼頭區、北碼頭區、南碼頭區及物流倉儲區等4大港區，其中前3個港區已完成招商，汽車物流、海運快遞及離岸風機水下基礎，更是獨步全台之特色產業。
物流倉儲區為近年來重點開發港區之一，共分4期進行開發，1期和2-1期部分土地於去年2月通過業態環評，設定為自由港區開發使用。貿易、倉儲、物流、貨櫃(物)之集散、轉口、轉運及承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、修理、裝配、加工、製造、檢驗、測試、展覽、技術服務等，多達19種營運樣態，均可利用臺北港優良之地理區位及營運環境，發揮全球運籌管理優勢。
1期土地已於110年完成招商，引進跨境電商、冷鏈物流等產業進駐。港務公司說明，2-1期招商土地總招商面積約37公頃，包含倉2-1面積13.5公頃、倉2-2面積13.8公頃及倉3-1面積9.5公頃，共三大坵塊，於ㄓㄩ年12月完成造地，公共設施工程預計於今（2022）年第2季動工，2026年底完工，基隆港務分公司預訂於4月上旬舉辦招商說明會，歡迎有意進駐台北港之潛在業者共襄盛舉。