防病人躁動、自行拔管　奇美「手/守護氣圈」提供人性化照護

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奇美醫學中心護理部一般消化系外科（7A）病房護理長李玉媚說明，為了維護病人安全及預防意外事件發生，臨床照護時常常需要執行身體約束（如：自殺危險、有攻擊性或傷害生命安全、高危險跌倒、無法配合侵入性或急救處置及預防管路自拔等等情形）。
而約束主要目的在維護病人安全，但不當的身體約束卻會造成病人身心上的傷害。生理上，可能無法適當地保護自己（如：不能自行翻身或無法抓癢.等）；心理上則讓病人感到憂鬱、驚慌失措、害怕、無助。
約束工具 病人活動受限拒絕使用
目前市面上的各式約束工具，因病人疾病因素及肢體限制，或多或少會造成手指關節活動受限及約束部位的悶熱不舒服，再加上病人覺得犯人才需要被綁起來、造成病人自行拆除約束帶或家屬拒絕使用，導致管路非計畫性移除的異常件數增加，危及病人安全。
手/守護氣圈 符合人性照護需求
為提升臨床約束工具的舒適性及人性化，奇美醫學中心首創發明「手/守護氣圈」，讓醫護人員使用時能有效預防病人抓取管路、容易觀察末梢循環、預防手腕與指尖關節處壓傷及避免阻礙手部導管設置問題，兼具保護管路及病人安全，此外增加操作者的便利性（如：測血糖、測血氧、觀察末梢循環），讓照顧者或高齡者更方便使用，且該工具為充氣式，消氣後收納完全不佔空間。
此外，尺寸容易調整，組裝、拆卸、擴充，加上清潔均非常便利，不需耗時學習。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53172
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