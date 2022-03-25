一次15例突破性感染！專家指台灣防疫３大隱憂：真的不能鬆懈。

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招名威教授表示，03/24新增的本土案例達15人，介於10歲~80歲，這看似和平常偶爾傳出確診沒有太大的差異，但令人擔憂的是，這15人都是突破性感染。雖說民眾普遍都知道，打完疫苗並不代表無敵，還是有可能染疫，重症、死亡風險較低，但一次15人突破性感染這數量真的不大尋常，是因為個人防疫疏漏？或只是在正常的機率範圍之內？還是有其他潛藏的風險？各層面都值得思考。雖相關原因還有待釐清，但不論如何民眾都還是該保持應有的戒心。
疫情未止，慎防突破性感染！專家指台灣防疫３大隱憂。
招名威教授表示，台灣疫情趨緩，在與病毒共存之際，許多活動也陸續開放，餐廳、影廳、百貨公司的防疫規範也適度的鬆綁，但這是為了在生活和防疫之間取得平衡，並不代表疫情已經結束，也不代表不需再繼續防疫。
新冠肺炎雖然在台灣控制得宜，世界各國也有疫情降溫的趨勢，但其實病毒在各國還是傳得相當厲害，而死亡案例也還是有。國人因疫情控制，對於防疫相當有信心，再加上防疫已防到疲勞，病毒又有日漸流感化的趨勢，確實讓不少人鬆懈，甚至出現「疫情已經差不多要結束了」的想法，路上也更常看到口罩拉至下巴、不遮鼻子的、甚至直接不戴口罩的，這樣的觀念其實不安全。
即便大家都知道打過三劑疫苗可降低重症、死亡風險，但若沒有做好防疫、疫情在台灣擴散，不僅讓無法打疫苗、還沒打疫苗的親友等風險較高的族群置身於危險當中，也可能加重醫療負擔，染疫者、重症者若無法保證得到治療，一樣是很危險的事，這樣的情況近些日子也在許多國家陸續出現。
疫情已進入尾聲？專家：真正結束前都不能鬆懈！
招名威教授提醒，雖然確實現在疫情已看似進入尾聲，但即便如此還是再三強調，疫情還沒有結束，接下來會如何發展也還得繼續觀察，就像在一開始沒人想得到病毒會不斷變種，疫情會就這樣燒了幾年，在真正結束前都還是不能鬆懈。雖不至於像去年那般，許多人將自己包的密不透風，但在生活和防疫中平衡下，最基本的防疫還是得做好，包括勤洗手、戴好口罩、盡早完成第三劑疫苗接種，並在戶外還是盡可能的和他人保持距離，如此才更有利一同等待疫情結束、真正報復性出遊的那天。
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