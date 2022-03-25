疫情升溫！本土+14　境外移入暴增122例

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中和新增一名確診者，30多歲男性，24日出現發燒、喉嚨痛症狀，就醫PCR採檢陽性，曾到訪理髮店、燒肉店、家樂福等公共場所。樹林科技廠爆發員工群聚，指標個案是一名20多歲、且已接種2劑疫苗的越南籍男性（案22556），平時是夜班人員，於23日採檢陽性，由於居住在員工宿舍，因此擴大PCR採檢208名員工，最後揪出9位確診者。
基隆今日新增3確診，一名41多歲女性確診，同時傳染給陪同就醫的警察友人以及一同吃薑母鴨的30多歲女性友人，另外，確診警察的同事也確診，而這位確診同事參加頒獎典禮，與基隆市長林右昌在沒有戴口罩的情況下、近距離的接觸拍照，陳時中建議市長先進行採檢，並居家隔離三天後再行採檢。
境外移入暴增122例 陳時中：這次陽性率較高
另外，境外移入個案今日暴增122例，指揮官陳時中指出，其中有一架越南班機共篩檢137人，高達53人確診，而昨日落地採檢共驗23航班1148人，有89人陽性，陽性率7.75%是近來較高的。指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（66例）、印尼（5例）、香港（3例）、德國、美國及馬來西亞（各2例）、日本、紐西蘭、緬甸、菲律賓、柬埔寨、瑞士、韓國、泰國、英國、澳大利亞及新加坡（各1例）移入，另31例調查中。入境日介於今（2022）年2月13日至3月24日。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53227
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