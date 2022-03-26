長大後不敢吃！「神級美食」小時候愛翻 大人一看躲超遠
每個人的童年除了和家人、同學、玩具作伴外，食物給人的印象一定也相當深刻，無論是家裡煮的或外食，都可能因為一道菜影響日後的飲食習慣，對此就有網友好奇，是否有「小時候愛爆，長大卻變成無法接受食物」？
原PO在PTT發文提到，小時候的她非常喜歡吃香菇，尤其是在烤肉的時候，竹籤上一次都要串上3個，不過疑似是因為小時候吃太多，長大卻覺得「菇味好重」完全無法接受，她也補充，「朋友小時候超愛喝綠茶，長大之後直接怕爆，但我無法理解XD，覺得綠茶是我狂喝大概也不會膩的茶」。
原PO感概，「如果我晚一點遇到菇，也不要吃那麼狂的話，我現在應該還會吃它，好奇大家有這種食物嗎？」問題一出，網友紛紛留言「冬瓜」、「關東煮的黑輪」、「燒酒螺」、「雞腳，不知道啥時變超怕」、「小時候爺爺常煮青蛙湯，長大不敢吃了」、「小時候很愛芒果乾，有一次吃太多整個吐出來，從此不敢」、「很甜的糖果跟餅乾，不知道小時候為什麼那麼愛」。
除了上述食物外，被最多人提到的其實是「魚眼睛」，「魚眼睛現在我不行了」、「魚眼睛+1」、「魚眼睛啊，真的不懂為何小時後敢吃」、「魚眼睛，但也沒有到怕爆，只是不會刻意去吃它」、「原來大家都是魚眼睛！還以為我很怪」、「魚上桌都自動屏蔽眼睛部分」。（編輯：張志浩）