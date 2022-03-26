COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

長大後不敢吃！「神級美食」小時候愛翻　大人一看躲超遠

▲食物對孩子未來的飲食習慣有很大的影響，不過有網友好奇，是否有「小時候愛爆，長大卻變成無法接受食物」？（示意圖／取自Pexels）
▲食物對孩子未來的飲食習慣有很大的影響，不過有網友好奇，是否有「小時候愛爆，長大卻變成無法接受食物」？（示意圖／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 12:20:28

每個人的童年除了和家人、同學、玩具作伴外，食物給人的印象一定也相當深刻，無論是家裡煮的或外食，都可能因為一道菜影響日後的飲食習慣，對此就有網友好奇，是否有「小時候愛爆，長大卻變成無法接受食物」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發文提到，小時候的她非常喜歡吃香菇，尤其是在烤肉的時候，竹籤上一次都要串上3個，不過疑似是因為小時候吃太多，長大卻覺得「菇味好重」完全無法接受，她也補充，「朋友小時候超愛喝綠茶，長大之後直接怕爆，但我無法理解XD，覺得綠茶是我狂喝大概也不會膩的茶」。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO問題拋出後，網友紛紛湧入留言區發表想法，其中「魚眼睛」成為最多人長大不敢吃的選項。（示意圖／取自pixabay）
原PO感概，「如果我晚一點遇到菇，也不要吃那麼狂的話，我現在應該還會吃它，好奇大家有這種食物嗎？」問題一出，網友紛紛留言「冬瓜」、「關東煮的黑輪」、「燒酒螺」、「雞腳，不知道啥時變超怕」、「小時候爺爺常煮青蛙湯，長大不敢吃了」、「小時候很愛芒果乾，有一次吃太多整個吐出來，從此不敢」、「很甜的糖果跟餅乾，不知道小時候為什麼那麼愛」。

除了上述食物外，被最多人提到的其實是「魚眼睛」，「魚眼睛現在我不行了」、「魚眼睛+1」、「魚眼睛啊，真的不懂為何小時後敢吃」、「魚眼睛，但也沒有到怕爆，只是不會刻意去吃它」、「原來大家都是魚眼睛！還以為我很怪」、「魚上桌都自動屏蔽眼睛部分」。（編輯：張志浩）

比泡麵恐怖！年紀越大越不敢吃「它」　眾認證：看到就怕

她睽違20年吃到「神級甜點」！掀老饕回憶殺：真的是童年

童年「這罐飲料」臭爆難忍！全場一喝卻迷上：還好沒錯過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀