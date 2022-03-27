劉在錫爆出「18禁言論」 女星說溜嘴：最近都趕著回家
韓綜《第六感3》老班底劉在錫、吳娜拉、Jessi、美珠與李相燁最新一集開場亂糟糟，「劉大神」甚至出錯引起「放送事故」，因為他把第六感（Sixth Sense）順口講成了「SEX」，秒變限制級，美珠大膽補槍：「難怪歐巴最近都趕著回家...」他慌張解釋：「誰都可能口誤嘛，不要誤會，我已婚了...」
最新一集找來金惠奫、南潤壽擔任嘉賓，7人分兩組辯論玩遊戲，如果笑場就會被水槍攻擊，製作單位因而發給每人一個透明巨大的碗公當盾牌遮臉，沒想到Jessi想都沒想就把碗公罩胸前，天兵美珠跟著照做，甚至還說：「尺寸跟我的剛好欸！」讓劉在錫崩潰阻止：「把碗放下！」
24歲新演員南潤壽被美珠盯上，她開場就釋出好感，劉在錫一度幫腔：「這可能會成為一段緣分！」南潤壽原本答腔：「會是一段緣分...」但吳娜拉與李相燁趕緊出聲阻止，機靈的南潤壽便改口：「應該是下輩子。」
此外，金惠奫與吳娜拉繼2019年播畢的夯劇《SKY Castle天空之城》後再聚首，兩人熱情擊掌，吳娜拉更在IG上傳自拍照寫下：「好開心見到惠奫，妳還是這麼惹人愛。」金惠奫則是剛上節目就被Jessi要求以胸撞胸打招呼，她蜷縮著身體側身挺出胸部，顯得很害羞，快被無厘頭的班底給嚇壞。《第六感3》每週六在愛奇藝國際站播出。