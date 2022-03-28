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特企／《星之夢幻島》限時活動　解開卡巴拉世界奧秘！

▲《星之夢幻島》揭曉限時活動「山茶花靈祭」。（圖／品牌提供）
▲《星之夢幻島》揭曉限時活動「山茶花靈祭」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-28 14:01:07

由FutureGame所代理的森林系輕冒險手遊《星之夢幻島》，25日官方揭曉限時活動「山茶花靈祭」詳細介紹，與大型PVP「軍團戰」系統玩法，快把傳說級的花靈小姊姊納入麾下，與玩家一同並肩作戰！

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成為卡巴拉最強勇者吧

經典的天梯系統玩法，玩家可以在競技場中，挑選一名與自己戰力相當的對手進行切磋，戰鬥獲勝的一方，即可獲得隨機獎勵，並且根據當前排名，決定每個小時所獲得的競技場勳章，透過這些勳章，可以兌換花靈碎片或是強化素材；喜愛PVP系統的玩家，舉起你的武器，奮力一戰吧！

最強軍團　誰與爭鋒

「軍團戰」是一個大型PVP佔領據點的玩法，以一周為一個週期，根據討伐怪物、擊殺玩家，並跟隨同樣軍團的隊友擊破水晶、佔領據點，可以獲取功勳和凱旋印記，功勳可以提升玩家的軍銜，進入更高層的據點。凱旋印記則可以用於提升聖物。

另外，當據點內的不同軍團人數達到指定值時，每15分鐘會發生一次特殊事件，需在據點中爭奪寶箱，或是搶先擊敗限時出現的首領，完成特殊事件可以獲得物資獎勵。

山茶花靈祭　限時開放中

故事的背景圍繞在花靈漫長的生命中，因被人同化或是惡意污染，會不斷積累各種負面的情緒與記憶，導致產生邪惡的念頭。為保持自身純潔，花靈們會將所有的惡意封印在自己的內心中。

然而，被封印的惡意越來越多，終有一天會爆發出來佔據身體，探險家們，你們是否能進入花靈的內心世界，淨化已經誕生的黑暗人格。

活動期間，須挑戰黑暗花靈幫助她淨化，根據對其所造成的傷害獲得積分；幫助好友、同工會成員淨化花靈，可獲得額外積分加成。並依照積分進度，獲取豪華獎勵。

歡慶《星之夢幻島》上市滿一個月！官方贈送玩家稀有時裝「貓咪面具」，活動詳情請至官方粉絲團，以掌握第一手消息。

※《星之夢幻島》Google Play下載連結：https://lihi1.cc/SrIFt

※《星之夢幻島》App Store下載連結：https://lihi1.com/WG8vc

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