特企／《星之夢幻島》限時活動　解開卡巴拉世界奧秘！

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經典的天梯系統玩法，玩家可以在競技場中，挑選一名與自己戰力相當的對手進行切磋，戰鬥獲勝的一方，即可獲得隨機獎勵，並且根據當前排名，決定每個小時所獲得的競技場勳章，透過這些勳章，可以兌換花靈碎片或是強化素材；喜愛PVP系統的玩家，舉起你的武器，奮力一戰吧！
最強軍團 誰與爭鋒
「軍團戰」是一個大型PVP佔領據點的玩法，以一周為一個週期，根據討伐怪物、擊殺玩家，並跟隨同樣軍團的隊友擊破水晶、佔領據點，可以獲取功勳和凱旋印記，功勳可以提升玩家的軍銜，進入更高層的據點。凱旋印記則可以用於提升聖物。
另外，當據點內的不同軍團人數達到指定值時，每15分鐘會發生一次特殊事件，需在據點中爭奪寶箱，或是搶先擊敗限時出現的首領，完成特殊事件可以獲得物資獎勵。
山茶花靈祭 限時開放中
故事的背景圍繞在花靈漫長的生命中，因被人同化或是惡意污染，會不斷積累各種負面的情緒與記憶，導致產生邪惡的念頭。為保持自身純潔，花靈們會將所有的惡意封印在自己的內心中。
然而，被封印的惡意越來越多，終有一天會爆發出來佔據身體，探險家們，你們是否能進入花靈的內心世界，淨化已經誕生的黑暗人格。
活動期間，須挑戰黑暗花靈幫助她淨化，根據對其所造成的傷害獲得積分；幫助好友、同工會成員淨化花靈，可獲得額外積分加成。並依照積分進度，獲取豪華獎勵。
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