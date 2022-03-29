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拍戲「被打到瘀青」　金鐘視帝吳政迪：我得罪編劇？

▲金鐘視帝吳政迪（上）在《船到橋頭不會直》制止討債鬧事的父親（溫吉興 飾）。（圖／客家電視台提供）
▲金鐘視帝吳政迪（上）在《船到橋頭不會直》制止討債鬧事的父親（溫吉興 飾）。（圖／客家電視台提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-29 01:00:00

金鐘視帝吳政迪在《船到橋頭不會直》劇中飾演一位滿頭紅髮、看似玩世不恭的角色，因此常常被不同角色修理。像是被青梅竹馬楊小黎彈打嘴角，被溫吉興飾演的討債父親甩了幾個巴掌，更因為被飾演楊小黎媽媽的莫愛芳誤會，一氣之下打到肩膀瘀青，整整兩週才消散，讓吳政迪不禁大嘆：「我是不是得罪編劇了？！」

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苦主吳政迪表示，雖然開拍前莫愛芳直說不想打人、打不下手，但是劇情需要且為求逼真，只好前前後後打了吳政迪3、4次，拍完這場戲之後更是內疚到哭得唏哩嘩啦，直說對不起！此外，被溫吉興甩巴掌也是讓他印象深刻，吳政迪笑說自己應該是得罪編劇了，甩巴掌也是沒有借位、完全來真的，連站在屋外的楊小黎都能聽到裡面清脆的巴掌聲，內心直呼好痛啊！

▲吳政迪被打到瘀青，直呼得罪編劇了！（圖／客家電視台提供）
▲吳政迪被打到瘀青，直呼得罪編劇了！（圖／客家電視台提供）
而莫愛芳的罩門除了打人之外就是哭戲，因為現在生活太幸福，完全沒有什麼想哭的事情，甚至還想拜託導演狠狠罵她一頓。最後，莫愛芳想到找人訴苦方式，在開拍前先找對手演員聊心事，把以前自己遇到的難過事情娓娓道來，等到情緒來了就立刻開拍、屢試不爽。莫愛芳笑說，雖然用這個方法拍哭戲很有效，但是拍完這部戲，也差不多把自己的祕密都講光了！

▲莫愛芳拍哭戲，把祕密都講光。（圖／客家電視台提供）
▲莫愛芳拍哭戲，把祕密都講光。（圖／客家電視台提供）
《船到橋頭不會直》描述一位從小自認諸事不順的女主角家家（楊小黎 飾），長大後離開家鄉到都市打拚，好不容易存錢創業，卻遭閨密背叛逃回家鄉，更加深她給自己的「魯蛇」標籤。當她回到家鄉重新開始，在青梅竹馬緣投（吳政迪 飾）的幫助下找回值得奮鬥的人生。本劇由擅長寫實題材的林宏杰導演執導，金鐘編劇陳南宏跨刀，邀請視帝吳政迪、視后楊小黎擔綱領銜，王自強、廖曉彤、謝其文、莫愛芳、安乙蕎、汪禹丞、陳詩媛、陳詩雅等共同演出。

4/11起，週一至週四晚間十點，客家電視頻道/網站，中華電信MOD、四季線上、亞太電信GtTV、遠傳Friday影音、CATCHPLAY+、Hami Video、KKTV、LiTV、LINE TV、MyVideo等各大平台皆可觀看。（編輯：楊穎軒）

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