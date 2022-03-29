拍戲「被打到瘀青」　金鐘視帝吳政迪：我得罪編劇？

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而莫愛芳的罩門除了打人之外就是哭戲，因為現在生活太幸福，完全沒有什麼想哭的事情，甚至還想拜託導演狠狠罵她一頓。最後，莫愛芳想到找人訴苦方式，在開拍前先找對手演員聊心事，把以前自己遇到的難過事情娓娓道來，等到情緒來了就立刻開拍、屢試不爽。莫愛芳笑說，雖然用這個方法拍哭戲很有效，但是拍完這部戲，也差不多把自己的祕密都講光了！
《船到橋頭不會直》描述一位從小自認諸事不順的女主角家家（楊小黎 飾），長大後離開家鄉到都市打拚，好不容易存錢創業，卻遭閨密背叛逃回家鄉，更加深她給自己的「魯蛇」標籤。當她回到家鄉重新開始，在青梅竹馬緣投（吳政迪 飾）的幫助下找回值得奮鬥的人生。本劇由擅長寫實題材的林宏杰導演執導，金鐘編劇陳南宏跨刀，邀請視帝吳政迪、視后楊小黎擔綱領銜，王自強、廖曉彤、謝其文、莫愛芳、安乙蕎、汪禹丞、陳詩媛、陳詩雅等共同演出。
4/11起，週一至週四晚間十點，客家電視頻道/網站，中華電信MOD、四季線上、亞太電信GtTV、遠傳Friday影音、CATCHPLAY+、Hami Video、KKTV、LiTV、LINE TV、MyVideo等各大平台皆可觀看。（編輯：楊穎軒）