最新研究！人體血液內首測得塑膠微粒含量

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過往雖然已有研究在人體樣本中發現塑膠微粒，但這類樣本很可能在實驗過程中遭到環境中的塑膠微粒污染。這類研究過去因缺乏可靠的方法學，研究者很難直接研究人體內是否有塑膠微粒，也無法直接評估塑膠微粒對人體的影響。萊絲莉等人的研究找出了解決方法，讓未來評估人體內塑膠微粒含量和影響時，有更準確的工具。
台北醫學大學臨床醫學研究所教授邱惠雯指出，此研究僅可檢驗血液中大小在700奈米以上的塑膠微粒，無法用來偵測更小粒徑以及累積在器官中或排泄出去的塑膠微粒。邱惠雯表示，目前雖然沒有強烈證據可證明塑膠微粒對人體的危害，但她的研究發現在體外細胞和小鼠實驗中，聚苯乙烯的塑膠微粒會在腎臟細胞累積，並且誘發腎臟細胞發炎。
國立虎尾科技大學生物科技系教授林家驊指出，過往技術僅能定量塑膠微粒的顆粒數，而此研究建立的偵測技術，能精確定量出每單位體積血液中塑膠微粒的質量，大幅提升定量的準確性，可降低檢測樣品被外來的塑膠微粒干擾。他肯定研究有助於更準確以動物或細胞實驗，評估塑膠微粒的毒性效應。
但林家驊也提醒，研究沒有釐清受測人群生活中的塑膠微粒暴露狀況，尚無法代表塑膠微粒在人體血液中的實際累積狀況。林家驊提到他的研究團隊早前透過體外的細胞實驗，證實聚苯乙烯的塑膠微粒會對人體腎臟及肺臟細胞產生不同程度的損傷。但是目前環境中塑膠微粒在人體的累積量還很低，並不足以立即對人體健康產生嚴重影響，不用過於恐慌。
中央大學生命科學系助理教授羅月霞，以及國家衛生研究院環境醫學研究所兼任助理教授鄭獻仁指出，後續仍需擴大研究範圍與增加樣品數量，才得以更全面釐清塑膠微粒在人體的累積程度，以及如何避免。羅月霞與鄭獻仁表示，現有的塑膠微粒研究證據，大多是在細胞或動物實驗中探討單一種類塑膠微粒的影響，仍無法直接回答對人類健康的風險。他們指出，若要了解塑膠微粒的健康風險，需要同時考慮實驗模式是否可對應實際人體的暴露量、微粒的種類、大小、對不同器官的影響，以及暴露途徑。