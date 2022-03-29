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最新研究！人體血液內首測得塑膠微粒含量

▲最新研究成功地開發出新的方法，首次在人的血液樣本中檢測到塑膠微粒，並且能分析出塑膠微粒的含量。（示意圖／ingimage）
▲最新研究成功地開發出新的方法，首次在人的血液樣本中檢測到塑膠微粒，並且能分析出塑膠微粒的含量。（示意圖／ingimage）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-29 11:10:10

最新研究成功地開發出新的方法，首次在人的血液樣本中檢測到塑膠微粒，並且能分析出塑膠微粒的含量。台灣科技媒體中心今（29）日表示，此研究開發出偵測並定量人體血液中塑膠微粒含量的新方法，儘管研究僅能偵測大小為700奈米以上的塑膠微粒，也尚未能代表實際的人體暴露狀況，台灣專家皆肯定，此研究對於未來評估塑膠微粒的健康危害，有實質的技術突破。

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今（2022）年3月24日，來自阿姆斯特丹自由大學（Vrije Universiteit Amsterdam） 的海瑟．萊絲莉（Heather A. Leslie）等人在《國際環境》（Environment International）期刊上發布了最新研究，研究者使用特殊方法分析物質加熱後的變化及產物，從22位健康受試者的血液樣本中，偵測出17位的樣本中含有大於700奈米大小的塑膠微粒。

過往雖然已有研究在人體樣本中發現塑膠微粒，但這類樣本很可能在實驗過程中遭到環境中的塑膠微粒污染。這類研究過去因缺乏可靠的方法學，研究者很難直接研究人體內是否有塑膠微粒，也無法直接評估塑膠微粒對人體的影響。萊絲莉等人的研究找出了解決方法，讓未來評估人體內塑膠微粒含量和影響時，有更準確的工具。

台北醫學大學臨床醫學研究所教授邱惠雯指出，此研究僅可檢驗血液中大小在700奈米以上的塑膠微粒，無法用來偵測更小粒徑以及累積在器官中或排泄出去的塑膠微粒。邱惠雯表示，目前雖然沒有強烈證據可證明塑膠微粒對人體的危害，但她的研究發現在體外細胞和小鼠實驗中，聚苯乙烯的塑膠微粒會在腎臟細胞累積，並且誘發腎臟細胞發炎。

國立虎尾科技大學生物科技系教授林家驊指出，過往技術僅能定量塑膠微粒的顆粒數，而此研究建立的偵測技術，能精確定量出每單位體積血液中塑膠微粒的質量，大幅提升定量的準確性，可降低檢測樣品被外來的塑膠微粒干擾。他肯定研究有助於更準確以動物或細胞實驗，評估塑膠微粒的毒性效應。

但林家驊也提醒，研究沒有釐清受測人群生活中的塑膠微粒暴露狀況，尚無法代表塑膠微粒在人體血液中的實際累積狀況。林家驊提到他的研究團隊早前透過體外的細胞實驗，證實聚苯乙烯的塑膠微粒會對人體腎臟及肺臟細胞產生不同程度的損傷。但是目前環境中塑膠微粒在人體的累積量還很低，並不足以立即對人體健康產生嚴重影響，不用過於恐慌。

中央大學生命科學系助理教授羅月霞，以及國家衛生研究院環境醫學研究所兼任助理教授鄭獻仁指出，後續仍需擴大研究範圍與增加樣品數量，才得以更全面釐清塑膠微粒在人體的累積程度，以及如何避免。羅月霞與鄭獻仁表示，現有的塑膠微粒研究證據，大多是在細胞或動物實驗中探討單一種類塑膠微粒的影響，仍無法直接回答對人類健康的風險。他們指出，若要了解塑膠微粒的健康風險，需要同時考慮實驗模式是否可對應實際人體的暴露量、微粒的種類、大小、對不同器官的影響，以及暴露途徑。

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