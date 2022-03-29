彰化「台版兼六園」增紫色許願藤！這兩地屬虎民眾免費玩

我是廣告 請繼續往下閱讀
八房後代子孫、頂新國際集團魏氏兄弟，為保留閩客建築技藝並重建家族精神堡壘，以16年時間從各房取得土地產權，並在2005年啟動公堂修復工程，耗時7年完工，期間主導修復工程的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，不僅特別向文化資產保存專家林會承請益，也邀請知名建築師姚仁祿擔任總體規畫創意長、大木匠師陳天平領銜施工，修復資料同時被完整保存紀錄，以利傳承。
這座百年古厝所在的成美文化園，因景觀獨特，被不少網友盛讚為「台版兼六園」，園區最珍貴的日本黑松，移植到園區前，原被彰化縣園藝家黃天鶴收藏培育，後來黃天鶴年事已高，認為多次來訪的魏應交與魏應充兄弟能妥善照顧黑松，才以嫁女兒的心情託付老樹。
園方配合春季百花齊放，今年特別在東園區以紫色做為核心視覺，種植兩排近百米的紫幻許願藤步道，搭配新增設的「日式石景水瀑」、「播夢種子」與「花好月圓」婚禮專區，使整體景觀豐富多元，適合四季參訪。
為讓更多民眾分享古蹟維護成果，管理單位成美文化園區日前已宣布，3月底前，民眾持故宮博物院所發行的「愛台灣博物館卡」，每天可免費入園1次。另為讓在地民眾在新的一年裡「紫氣滿堂」，即日起至4月17日止，凡設籍彰化縣田尾鄉、永靖鄉且生肖屬「虎」民眾，憑身分證可不限次數免費入園。