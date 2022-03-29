「寶寶的安全頭等艙」 ─ Chicco 全新系列外出產品正式上市！

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本次推出產品，包含通過台灣CNS認證及歐盟最高安全標準ECE R 129/03 i-size擁有航太級防護的0-7歲360度旋轉安全汽座、搭載37.5專利控溫技術的KidFit Adapt Plus成長型安全汽座「智能恆溫版」，還有全新升級使用永續材質的Goody Plus魔術瞬收手推車輕奢版，共同守護寶寶外出安全。
創新設計與最高安全標準 打造全台最頂規的安全汽座
受到疫情影響，許多家庭外出多選擇採用自駕取代大眾交通運輸，也讓寶寶外出的安全性需要格外重視。根據交通部道安資訊平台分析，2021年的12歲以下兒童乘坐交通工具的事故件數總計6,393件，死傷人數則高達6,757人，因此正確使用安全汽車座椅就是不可忽視的重點。寶寶外出的安全一直是Chicco最在乎的事，新推出的Seat3Fit ECE R129/03 i-size 0-7歲360度旋轉安全汽座，通過全球最新、最嚴格安全標準ECE R129/03 i-size，五層防護搭配航太級吸震材質，打造全台最高安全規格的汽車座椅。
Seat3Fit安全汽座使用頂級EPP吸震材質與航太級惰性泡棉，加強頭頸部的安全防護與符合各成長年齡的舒適躺度(新生兒另有專用包覆軟墊)，讓每位寶寶在乘坐時皆能感受到舒適與穩定；光滑外殼設計內建空氣循環系統，讓寶寶在乘坐時不會感到悶熱不適，且配合台灣家庭習慣將汽座安裝於門側，SSS側盾防護系統更提供了完整安全保護；創新Isofix + Support Leg兩用收摺設計、座椅360度旋轉系統，貼心讓家長在育兒照護、使用更方便。
創新科技材質運用 打造四季皆舒適的智能汽座
適合較大年齡兒童的KidFit Adapt Plus成長型安全汽座也推出全新升級「智能恆溫版」，採用專利材質37.5®智能調節布料，獨特的專利活性微粒能使用動態微氣候控制技術，讓兒童乘坐時周遭的微氣候核心溫度保持在37.5度、相對溼度維持在37.5%，搭配策略性配置的網眼透氣網布，能促進氣流流通，即使長時間乘坐也能保持涼爽與通風，而人體工學座椅採用ErgoBoost®雙層襯墊，與DuoGuard®雙重椅背調節器，讓兒童四季乘坐都能備感舒適與安心。安全汽座/增高墊二合一設計及LATCH + SuperCinch®+ Plus創新快速釋放卡榫，讓爸媽在使用時都能快速調整，便利使用。
永續材質應用 打造永續時尚寶寶手推車
而除了汽車安全座椅，寶寶外出最常使用的推車也推出升級版-Goody Plus魔術瞬收手推車「輕奢版」，延續Goody Plus單手即可魔術瞬收瞬開與單手順暢操控的四輪培林避震系統，新款Goody Plus輕奢版的遮陽篷與座椅面料，採用100%再生聚酯纖維材料，使用對環境最無負擔的材料及製造過程，再生循環利用，不只貼心為爸媽寶寶著想，更為地球盡一份心力。外觀設計採金色陽極氧化處理鍍膜、鉚釘壓紋與金色縫線，讓寶寶舒適乘坐且時尚滿分，此外，收摺精巧的設計、超大置物空間與僅6.9 公斤的輕巧便利，絕對是令家長愛不釋手的瞬收推車。
全家都是主要照護者 愛與呵護打造最佳「護兒頭等艙」
除了為寶寶打造安全、舒適的「護兒頭等艙」，Chicco在功能設計更體貼為家庭中每位照護者的使用便利，像是Seat3Fit ECE R 129/03 i-size 0-7歲360度旋轉安全汽座，貼心標示各年齡適合的乘坐方式，每一位家庭照護者都能按圖索驥、輕鬆掌握；或是單手即可輕鬆操作的Goody Plus魔術瞬收手推車，不管是新手爸爸、媽媽或是年長的祖父母都能一同擔任照護寶寶的工作，讓寶寶在全家人的愛與呵護中成長，就是最佳的「頭等艙」。