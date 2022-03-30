▲ 一展源自頂尖賽事的實力！電動紅牌重機 Energica 前進麗寶賽道辦試駕體驗

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臻裕企業有限公司董事長蔡裕孔表示，由於 Energica 多年來做為 MotoE 賽事指定車款，擁有獨步全球的電控系統、不同的動力模式，無論是動力輸出曲線與操駕反應都相當精準且穩定，不會出現其他電動機車常見的動力輸出不夠線性難以操駕的問題，而今年引進的三種車款，同樣享有政府加碼的綠能補助，不用百萬就能入主環保、綠能源自世界頂級性能的紅牌電動大型重型機車。





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在世界摩托車錦標賽 MotoE 組別為連續三年的唯一車輛製造商，Energica 的性能表現當然不容小覷，產品經理洪肇亨表示，Energica 扭力是市售性能仿賽的兩倍，0-100km/h 的加速度僅 2.6 秒，所以選擇在麗寶國際賽車場舉辦試乘體驗，這次更獲得好運車業贊助全系列體驗車款換上倍耐力最頂尖的 Supercorsa SC-V3 輪胎，讓騎士可以在國際賽道上享受世界頂級賽車血統最極致的騎乘體驗。





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由於賽道試乘活動當日遇雨，工作人員將試乘車輛調整動力輸出至雨天模式，首度在賽道試乘雖然天候不佳，但已入手的多位車主下場後表示，首度在賽道騎乘 Energica，無需考慮道路各種突發狀況讓他們能更放心享受卓越的加速性能，而這次雨天騎乘經驗，更凸顯 Energica 操控的安全與穩定性，大直線還能做出202 km/h 的速度，顯示車輛帶來強大的安定感。而從未接觸過大型電動機車的歐系油車車主也表示，實際騎乘後對加速和煞車控制的穩定性感到不可思議，的確和自己原有的歐系車輛有不同樂趣，加上大大有感的綠能補助，紛紛表達入手意願，也更期待天晴時能享受全動力模式的操駕感受。





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而首次接觸電動車的騎士最為關心的充電問題，洪肇亨指出，Energica 全系列電動車配備 CCS1 Combo 充電座，直交流電都不是問題，DC 快速充電支援每小時 21KW，20 分鐘即可充飽上路，活動現場也展示 Energica 移動快充座，數據顯示，而原廠充電線也可以讓車主在家輕鬆補充電力。尤其密部全台達的2500 座充電樁，更能讓台灣的車主能安心規劃行程，來自 Energica Taiwan Owners Group 的版主溫醫師，已經率先完成 Energica 環島計畫，讓大型重機在台灣跨入電動綠能新視野。





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