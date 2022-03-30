▲ 122.8 萬！Mazda3 e-SKYACTIV X Edition 限量百輛上市

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Mazda 獨家 e-SKYACTIV X 科技以累積多年燃油引擎技術開發而成，將引擎效能與駕馭樂趣做最完美的結合。Mazda e-SKYACTIV X 科技採用獨步全球的 SPCCI 技術，將汽油引擎成功導入柴油引擎的壓燃點火原理。為了實現穩定的壓燃點火燃燒，在所有的汽缸上都裝置了燃燒壓力傳感器，這個傳感器最快以萬分之一秒為單位對燃燒氣體的壓力進行量測，判斷細微的變化並做出調整，讓 Mazda 在汽油引擎上創造出 15:1 的超高壓縮比與和稀薄燃燒的雙模式效率。SPCCI 引擎高精準度的燃油噴射與進氣系統，在引擎進排氣溫度進行精密的控制，供油壓力以 700bar 超高壓霧化噴射來降低燃油消耗並實現極致的熱效率。





Mazda3 e-SKYACTIV X Edition 能輸出 180ps 最大馬力與 22.9kgm 峰值扭力，SPCCI 技術應用於量產化汽油引擎上，同時，透過與 M Hybrid 24V 輕油電系統的整合，以集成式啟動馬達（ISG）實現了煞車動能回收的功效，將動能轉換為輔助電力提供給照明等車載電系設備使用，有效減輕引擎負擔，可明顯感受引擎怠速時起步更加平順。e-SKYACTIV X 汽油壓燃引擎進一步擴展高轉速域的延伸性，感受高轉速動力延伸的同時，還可以兼顧燃油的經濟性。在可見的數據之外，最明顯的消費者利益是更寬闊的出力範圍和節能範圍。



