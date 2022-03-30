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老師關切女兒「2個月不交功課」　丁寧：女兒算乖的

▲吳皓昇（左）、丁寧《隨風隨緣》拍攝4個月。（圖／大愛）
▲吳皓昇（左）、丁寧《隨風隨緣》拍攝4個月。（圖／大愛）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-30 12:10:282022-03-30 12:19:30

丁寧接拍大愛劇場《隨風隨緣》，跟吳皓昇兩人演出夫妻，大部份時間都在台北拍，只有20天在台中拍。沒想到還是發生意外插曲，丁寧昨（29日）在記者會上透露，有一天接到老師的電話，女兒兩個月沒有交功課，因為老外爸爸看不懂中文，功課都亂寫。後來20天在台中拍戲，就要求老公拍功課的照片給她看，丁寧說雖然自己是脾氣不好的媽媽，但想到自己小學一到六年級都沒寫功課，女兒算乖的。

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▲李運慶（左）、璟宣合體演夫婦。（圖／大愛）
▲李運慶（左）、璟宣合體演夫婦。（圖／大愛）
吳皓昇拍《隨風隨緣》時，差點一口氣都沒了，因為半夜起來吃海帶，滑進喉嚨卡住，短短3分鐘的時間，腦海裡除了出現人生跑馬燈之外，還打了電話給太太沒有接，也想到萬一出意外會影響第二天的工作，逼自己胸口撞中島的桌角，海帶才慢慢的滑落，吳皓昇是少數不會被導演嚴厲指責的演員，第二天拍戲一直不順利，才告訴導演差點命都沒了，為了一口氣眼角還爆出青筋，1個星期後殺青時才消散。歷經生死一瞬間，後來發現蘋果手機有「遺產聯絡人」的功能，開始錄一些重要事項，密碼只有親人知道，以防萬一。

▲《隨風隨緣》參與演出的藝人多達25人出席記者會。（圖／大愛）
▲《隨風隨緣》參與演出的藝人多達25人出席記者會。（圖／大愛）
李運慶跟璟宣飾演年輕時期的陳滿夫婦，李運慶說導演非常注重演員安全，有一場木工的戲，電鋸聲音太大，導演親自演練一遍，一步一步帶著李運慶，每次要拍戲的時候，一定都會說「自己要注意安全哦」。檢場演出男主角父親，對手戲都是跟劉秀雯、張銘杰、梅嫦芬幾個資深演員，他說劉逢聲是一個絕不妥協的導演，是整齣戲的靈魂。

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