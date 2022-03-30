▲ 台灣首輛 Maserati MC20 正式交付

我是廣告 請繼續往下閱讀

全新 MC20 搭載由 Maserati Innovation Lab 創新實驗室聯手設計的全新 Nettuno 海王星引擎，所有研發製造 100% 皆在蒙地拿完成，採用 90 度夾角設計的 3.0L V6 雙渦輪引擎型式，配置可降低重心與滿足賽道激烈操駕需求的乾式油底殼，更導入 F1 專利科技的Maserati Twin Combustion (MTC)雙燃燒系統，結合雙火星塞系統、預燃燒室 (Pre-Chamber)與供油壓力高達350bar的雙點火系統 (Twin Injection System)，創造出高達 630CV 最大馬力以及 730Nm 峰值扭力，帶來 0-100km/h 加速 2.9 秒、0-200km/h 僅需 8.8 秒，極速超過 325km/h 的性能表現。





全新 MC20 採用義大利知名賽車工作室 Dallara 打造的單體式碳纖維車艙，搭配鋁合金車體結構及鍛造碳纖維材質確保出色的車身剛性，也讓整體重量維持在 1,500kg 內、馬力荷重比僅有 2.33kg/hp。全新 MC20 以前、後雙 A 臂懸吊系統設定，搭配虛擬轉向軸及防傾桿營造出迅捷敏銳的操控回饋，臺灣專屬標配的 ELSD 電子限滑差速器更進一步強化車尾靈活度，而前 6 後 4 活塞 Brembo 高性能煞車卡鉗與臺灣專屬標配的碳纖維陶瓷剎車碟盤。





全新 MC20 每一處車身線條與底盤氣流導引設計皆歷經超過 2000 小時的 Dallara 風洞測試，以及 1000 次以上的 CFD 流體力學模擬，在完全沒有任何活動式空力套件或大型尾翼的前提下，便擁有低於 0.38Cd 的風阻係數，並藉由將空氣導入車底所產生的地面效應，於 240km/h 行駛狀態下能產生 100kg 強大下壓力。



