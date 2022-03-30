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台灣首輛 Maserati MC20 正式交付

▲ 台灣首輛 Maserati MC20 正式交付
▲ 台灣首輛 Maserati MC20 正式交付

2GameSome - 有車賞

2022-03-30 18:25:00

Maserati MC20 自去年 10 月正式抵台發表之後，吸引多位層峰品味買家第一時間入主，原廠所提供 2022 年式限量配額於一周內全數接單完售。在 Maserati Taiwan 運作下，台灣首輛 MC20 於 3 月底正式交付予車主。

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全新 MC20 搭載由 Maserati Innovation Lab 創新實驗室聯手設計的全新 Nettuno 海王星引擎，所有研發製造 100% 皆在蒙地拿完成，採用 90 度夾角設計的 3.0L V6 雙渦輪引擎型式，配置可降低重心與滿足賽道激烈操駕需求的乾式油底殼，更導入 F1 專利科技的Maserati Twin Combustion (MTC)雙燃燒系統，結合雙火星塞系統、預燃燒室 (Pre-Chamber)與供油壓力高達350bar的雙點火系統 (Twin Injection System)，創造出高達 630CV 最大馬力以及 730Nm 峰值扭力，帶來 0-100km/h 加速 2.9 秒、0-200km/h 僅需 8.8 秒，極速超過 325km/h 的性能表現。

全新 MC20 採用義大利知名賽車工作室 Dallara 打造的單體式碳纖維車艙，搭配鋁合金車體結構及鍛造碳纖維材質確保出色的車身剛性，也讓整體重量維持在 1,500kg 內、馬力荷重比僅有 2.33kg/hp。全新 MC20 以前、後雙 A 臂懸吊系統設定，搭配虛擬轉向軸及防傾桿營造出迅捷敏銳的操控回饋，臺灣專屬標配的 ELSD 電子限滑差速器更進一步強化車尾靈活度，而前 6 後 4 活塞 Brembo 高性能煞車卡鉗與臺灣專屬標配的碳纖維陶瓷剎車碟盤。

全新 MC20 每一處車身線條與底盤氣流導引設計皆歷經超過 2000 小時的 Dallara 風洞測試，以及 1000 次以上的 CFD 流體力學模擬，在完全沒有任何活動式空力套件或大型尾翼的前提下，便擁有低於 0.38Cd 的風阻係數，並藉由將空氣導入車底所產生的地面效應，於 240km/h 行駛狀態下能產生 100kg 強大下壓力。

以賽車為靈感的駕駛導向座艙由消光碳纖維、黑色麂皮和頂級皮革構築而成，駕駛人手握整合引擎啟動鍵與獨立彈射起步按鈕的碳纖維三輻式競技方向盤，搭配 Maserati 經典的大型固定式換檔撥片恣意操駕，也能透過中央鞍座上全新設計的駕駛模式旋鈕，於「GT」道路模式、「Sport」運動模式、「Corsa」賽道模式 (支援彈射起步)、「Wet」濕滑路面模式、以及「ESC-Off」等多種模式中進行選擇；而無論是頂級皮革包覆且具備 10 向電動調整功能的 GT 跑車座椅、確保後方視野不受遮蔽的全新電子後視鏡、搭載最新 MIA 智能多媒體系統並支援無線 Apple CarPlay 及 Android Auto 的 10.25” 觸控式資訊整合系統。

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