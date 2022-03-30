▲ Budget 百捷租車攜手 KKday 推花東旅遊

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國旅熱潮已持續兩年，單純的開車自駕遊花東已經無法滿足台灣消費者，更深度的在地探索之旅才能不斷創造不同的旅遊體驗。Budget百捷租車與花東合作夥伴TR9關山汽車共同攜手 KKday，推出租汽車附單車方案，希望台灣遊客利用單車深入探索台灣東部的秘境！
即日起至 4 月底，凡於 KKday 預訂「花東漫遊 4+2 專案」，租車即附單車兩台及車架乙個，Ｃ 組經濟型小車平日 1,700 元、假日 1,800 元；Ｄ 組舒適轎車平日 1,900 元、假日 2,050 元；O 組跨界休旅車平日 2,200 元、假日 2,400 元；K 組舒適 MPV 平日 3,200元、假日 3,400 元。
花東旅遊單車天堂 放慢速度看山望海
深度旅遊電商平台 KKday 根據站上商品表現觀察，隨著天氣回暖，花東地區的旅遊熱度逐漸升溫，而除了熱門的 SUP 立槳、泛舟和獨木舟等水上活動外，擁有絕佳山海美景的花東地區，其實也是許多單車旅遊愛好者的天堂，不管是想挑戰極限登山爬坡，還是循著海岸線悠閒騎行，都能看見屬於花東獨一無二的風景。
針對想騎單車漫遊的旅客，KKday 推薦長約 10 公里，連接玉里和富里的玉富自行車道，是亞洲唯一橫跨兩個板塊的車道，沿途可見秀姑巒溪、一望無際的田野和山陵，是一條相當忘憂的路線。如果想邊騎邊看海景，則推薦從台東火車站出發，沿途可至加路蘭風景區拍美照、都蘭糖廠吃冰再到比西里岸欣賞漂流木裝置藝術，在徐徐微風中感受春夏之際的花東之美。
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