「高血壓」年輕化！不再是大人專屬疾病

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過醫師判斷之後，阿華被診斷為「高血壓危象」，是指由於血壓過高，導致身體的器官造成傷害，必須住院控制血壓！經過4天住院治療，阿華的血壓相對穩定，可以出院改為用口服血壓藥控制。經過這次的事件，阿華知道了定期測量血壓的重要性。除此之外，也開始更積極的體重控制，希望在減重成功之後，能夠不用再吃血壓藥了。
萬芳醫院小兒心臟科黃斯煒醫師表示，台灣兒童、青少年間高血壓人口激增已不是新聞，從2000年時每一萬名兒童中，約有2位孩子有高血壓；到了2013年時每一萬名兒童中，將近有4位兒童有高血壓，這十多年間整整成長了一倍之多。而這些兒童中，超過9成是屬於「原發性高血壓」。這種「原發性高血壓」就和大人常見的高血壓一樣是很多因素造成的，像是遺傳、飲食習慣、鹽分攝取過多、壓力、體重過重、缺乏運動等。
高血壓趨年輕化 注意飲食習慣
近年來因為飲食西化的關係，孩子很容易就營養過剩，又愛吃一些高鹽、高油、高糖份的食物。這樣的結果導致過重或是肥胖的兒童或青少年迅速增加，而這些肥胖相關的併發症更是隨之而來，如：代謝症候群、糖尿病、高血脂或是高血壓。這些成人常聽到的慢性疾病，在兒童間已越來越常見。如不及時控制，可想而知的，這些疾病會一直跟著孩子到長大成人。也有於發生年紀太小，以長期來看，在未來發生心血管疾病的風險也更高。
黃斯煒醫師也表示，像阿華這樣的「原發性高血壓」，並不是吃藥就好，減重和飲食控制才是最重要的！過去研究就顯示，每降低1公斤的體重，可以降低1 mmHg的血壓。而在良好的飲食控制之下，也可以降低10-12mmHg的血壓。而使用一種高血壓藥，平均只能下降8-10mmHg的血壓。因此生活習慣上的改變加上飲食上的控制，才能讓血壓控制更事半功倍！在高血壓的飲食控制上，建議要增加蔬菜水果的攝取量，減少過多油脂的攝取。在肉類的選擇上，可以選擇魚類或是瘦肉，要避免油脂過高的肉類。另外也要減少糖分的攝取和減少含糖飲料攝取。最後，正確、規律的運動，在高血壓控制也是很重要的一環。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53245
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw