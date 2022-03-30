咬破嘴久久不癒　就醫竟已是口腔癌第四期

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黃溫智接受口腔癌手術前，做了各種術前檢查，電腦斷層掃描、正子斷層造影等，同時發現腹腔內也有小顆的淋巴腫瘤，當時彰基醫學中心院長陳穆寬教授建議追蹤檢查，過了三個多月，在消化外科做追蹤檢查時，發現腫瘤有些許變大，從2.8公分長到了3.2公分。
於是做腹腔鏡手術清除腫瘤，消化外科林國華醫師非常細心的清除了淋巴瘤，血液腫瘤科林正純醫師的標靶化療，使他向健康又邁進了一大步，在後續各項檢驗都顯示身體內已經沒有癌細胞了，接著又有中醫部的黃頌儼醫師的針灸，使他的頸部肌肉放鬆了許多。
經33次放療 細心醫療照護邁向健康
黃溫智表示，出院後，開始了漫長的復健及後續的療程，陳穆寬院長的定期門診，診間醫師及值班護理人員，也都給他非常多的醫療照護，再加上放射腫瘤科的放療，得到醫師及放療科的護理師們的用心照料，總共做了33次的放療，接著有復健科醫師及復健師的指導，直接或間接地都大大的幫助自己向健康邁進。
復健之路漫漫 醫護團隊給大愛
黃溫智感激的說：「再一次的向彰化基督教醫院的天使和天使長們，深深的一鞠躬，獻上最高的感謝！」陳穆寬院長進一步表示，看到黃先生在整個醫療過程，從醫院的志工到整個醫療團隊都充滿了愛，也能夠感動他，所以可以把很多第四期的癌症都治療的這麼成功、這麼順利。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53229
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